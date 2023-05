Canottaggio, 2° Meeting Nazionale di Corgeno: la Canottieri Garda prima per numero di medaglie

lunedì, 8 maggio 2023

Salò – Al 2° Meeting Nazionale Allievi e Cadetti di Corgeno (Varese) la squadra agonistica della Canottieri Garda fa il record di medaglie conquistando 9 ori, 7 argenti e 6 bronzi. Un risultato che per la Società salodiana vale il primo posto per numero di medaglie e il 2^ per numero di ori.

Nell’immagine l’equipaggio del 4 di coppia della Canottieri Garda Salò composto da Luca Saletti, Andrea Bertasio Bernardelli, Alberto Rubessa, Gabriele Spagnoli.

Hanno preso parte alla manifestazione 1200 atleti appartenenti a 82 diverse realtà sportive del centro-nord Italia. Erano 29 quelli della SCGS, guidati dagli allenatori Matteo Pasini, Francesco Niboli e Vittoria Tonoli, a cui si è unita la squadra Master che ha ottenuto un ottimo argento a bordo dell’8+.

“Il secondo meeting nazionale è stato pieno di gare combattute e di buon livello, i ragazzi hanno reagito alla sfide con impegno e grinta. I risultati sono stati molto buoni ma l’ultima parte della stagione sarà fondamentale per arrivare al Festival dei giovani nelle migliori condizioni. Complimenti alle nostre Anna Prati e Lisa Tarolli che hanno raggiunto il gradino più alto con l’8 Lombardia” il commento a caldo dell’allenatore Matteo Pasini.

I risultati

Hanno conquistato la medaglia d’oro: Lisa Tarolli e Lorenzo Cerqui nei singoli. Luca Saletti, Tommaso Migliavacca, Luca Luteriani, Leonardo Pavan, Alessia Apollonio, nei singoli 7,20. Anna Prati-Lisa Tarolli e Luca Luteriani–Tommaso Migliavacca nei doppi, e Luca Saletti, Andrea Bertasio Bernardelli, Alberto Rubessa, Gabriele Spagnoli nel 4 di coppia.

Le medaglie d’argento sono andate a: Anna Prati nel singolo. Alberto Rubessa, Diana Demkiv, Gioele Tarolli e Andrea Massardi nei singoli 7,20, Lorenzo Cerqui-Gabriele Spagnoli e Diana Demkiv-Alessia Apollonio nei doppi.

Le medaglie di bronzo sono state vinte, nella categoria 7.20, da Gabriele Ferrari, Lucilla Gibilisco, Andrea Massardi, Gioele Tarolli; nel doppio da Gabriele Ferrari e Tommaso Filippini.

Infine, la squadra Master composta da Matteo Grioni, Alessandro Fantin, Diego Rivieri, Gianmaria Grassi, Andrea Crivello, Domenico Cioffi, Daniele Pavan e Francesco Aprile, con Eleonora Bogoni come timoniere, ha conquistato la medaglia d’argento.

Il prossimo appuntamento per i canottieri salodiani è quello con il 2° Meeting Nazionale di Piediluco del 13 e 14 maggio.