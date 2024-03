Camunia Rally, esibizione di Omar Pedrini al centro congressi di Boario

martedì, 5 marzo 2024

Darfo Boario (Brescia) – Come per tutti i compleanni a… cifra tonda, il Camunia Rally si appresta a vivere una festa importante. I dieci anni della corsa bresciana coincidono con un ampio restyling della gara ma anche con una serie di eventi da mettere tassativamente in agenda; è il caso dell’esibizione di Omar Pedrini, l’ex leader dei Timoria molto amico della famiglia Zagami, quest’ultima a capo del gruppo organizzatore New Turbomark Rally Team.

Nella serata di domenica 24 marzo, terminate le prove speciali e celebrati i vincitori dell’edizione del decennale, presso il Centro Congressi Sala 500 di Boario Terme lo “Zio Rock” si esibirà in un live acustico in configurazione “trio” per deliziare i presenti con i più celebri brani del suo repertorio; insieme a lui cci saranno Davide Apollo e Simone Zoni. Pedrini, che ha da poco pubblicato un singolo di successo come “Dolce Maria”, non è nuovo ad esibizioni in occasioni rallystiche: negli scorsi anni, sempre grazie alla New Turbomark si era esibito prima del Rally 2Laghi e del Rally Valle Imagna. “Anche in questa circostanza non potrò mancare; sarà una ricorrenza importante per la famiglia Zagami e ci tengo ad essere presente anche solo per l’affetto che mi lega a loro; tra l’altro, essendo bresciano, mi sentirò un po’ a casa; e poi sono legato al mondo delle corse: mio padre Roberto è stato per vent’anni presidente del Team 1000 Miglia!” afferma il chitarrista e cantante autore di brani cult come Senza Vento o Sole Spento. Sarà un’occasione importante per sentire il Pedrini giacché ha recentemente annunciato una drastica riduzione dei suoi live per motivi di salute. “Terminato il tour per i dieci anni dell’album “Che ci vado a fare a Londra”, i medici mi hanno imposto di diminuire notevolmente i miei live e così dovrò fare.” È per questo che quella camuna si preannuncia una data importante! L’ingresso per assistere all’esibizione acustica sarà gratuito.

La gara- Le iscrizioni al Camunia Rally si sono aperte nei giorni scorsi e si registrano già numerose adesioni. Ci sarò tempo, per mandare la richiesta di partecipazione, fino al prossimo 13 marzo.