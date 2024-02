Camunia Rally, aperte le iscrizioni: il programma della corsa

giovedì, 22 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Camunia Rally, aperte le iscrizioni. La decima edizione della corsa bresciana apre i battenti con la fase delle iscrizioni che apre il periodo più “caldo”, quello che precede la gara, che è fatto di ultimi lavori frenetici da parte di organizzatori ed enti locali o di pronostici sui presenti e sui papabili vincitori da parte degli appassionati. Un pot-pourri di emozioni che la scuderia organizzatrice della New Turbomark Rally Team è pronta a vivere insieme al suo collaudato staff sulle strade della “Valle dei Segni” (foto © Alquati).

Da oggi, 22 febbraio fino al 13 marzo, gli equipaggi avranno l’opportunità per iscriversi alla corsa che sarà valevole per la Coppa Rally di Zona che quest’anno racchiude solo gare regionali.

La “ricchezza” sportiva del territorio bresciano è rappresentata proprio da un dato statistico importante: nella Coppa Rally di Zona3 l’unica provincia rappresentata almeno due volte è proprio quella della Leonessa che dopo Camunia conterà anche 1000 Miglia.

Le prove speciali in programma sugli asfalti camuni saranno la Astrio-Sisem, in programma per due volte nella giornata di sabato 23 marzo, la Valpalot e la Montecampione, anch’esse da bissare ma domenica 24 marzo.

Un anno fa a trionfare fu Luca Bottarelli insieme al palermitano Marco Pollicino. Il pilota bresciano, dopo un esordio stagionale al fulmicotone al Ciocco valevole per il Ciar, conobbe la sua prima vittoria assoluta grazie ad una competizione di primissimo livello che lasciò tutti senza fiato. Secondi furono Bondioni-D’Ambrosio mentre terzi gli ossolani Caffoni-Grossi a completare un podio tutto di marca Skoda.

Il calendario Coppa Rally di Zona3 prevede: Rally dei Laghi (Varese) 2-3 marzo; Camunia Rally (Brescia) 23-24 marzo; Prealpi Orobiche (Bergamo) 20-21 aprile; Coppa Valtellina (Sondrio) 22-23 giugno; Valli Oltrepò (Pavia) 3-4 Agosto; Rally 1000 Miglia (Brescia) 14-15 settembre e Trofeo Villa d’Este Aci Como 12-13 ottobre.