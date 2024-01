Camuna Kickboxing Academy, ricco medagliere ai Regionali di Montichiari

martedì, 30 gennaio 2024

Montichiari (Brescia) – Quarto posto nel medagliere regionale per società per il team Camuna Kickboxing Academy, medagliere che comprende gli 8 ori, i 4 argenti e i 4 bronzi conquistati domenica 28 gennaio ai Campionati regionali presso il PalaGeorge di Montichiari.

Il 2024 è iniziato nel modo migliore per i fighters camuni, sempre pronti a combattere e a misurarsi per provare a vincere, a meno che l’unico avversario nella specialità non dia forfait, come è successo purtroppo, ancora una volta, all’atleta Zalak Tarek: si spera che, nella future competizioni, sia solamente l’arbitro a gettare la spugna sul tatami.

Sorte diversa per Andrea Lollio che ha potuto combattere come esordiente nella categoria junior, dimostrando coraggio e tenacia.

Ritorno in grande stile sul tappeto blu per la punta di diamante del team fucsia bianco nero Luca Zani, che, nonostante dolorose vicissitudini personali, ha dimostrato a se stesso, ai suoi allievi e al suo coach che lo sport aiuta a superare anche i momenti più difficili e che bisogna andare avanti, anche e soprattutto per chi non è più qui, ma certamente, in prima fila a tifare da altri spalti per i successi.

I coach Adriana Tricoci, Luca Zani, Davide Minoia e Michele Moretti si ritengo davvero soddisfatti di questa seconda giornata dei campionati regionali.

I risultati:

Sueba Pellegrinelli: PF Oro, KL Oro

Luca Zani: LC Oro

Tarek Zalek: LC Oro, KL Oro

Andrea Lollio: PF Oro, LC bronzo

Alex Orascu: PF Oro, LC Argento

Kevin Tirla: KL Oro, LC Bronzo, PF Bronzo

Piccinelli Colin: PF argento

Piccinelli Alessandro: PF argento, KL argento, LC bronzo