Camuna Kickboxing Academy conquista 16 medaglie al Campionato Lombardo

martedì, 12 dicembre 2023

Cavatigozzi (Cremona) – La Camuna Kickboxing Academy al Campionato Regionale Lombardo, confrontandosi con circa 650 atleti, aggiunge 16 metalli al proprio medagliere. Campionato che ha visto due esordi del team di Cividate Camuno (Brescia): il fighter Alessandro Piccinelli che sul tatami ha dimostrato tecnica e fair play, da sempre peculiarità caratterizzanti i guerrieri fucsia bianco neri e l’assistant coach Michele Moretti che ha supportato i combattenti durante tutte le fasi degli incontri.

Sono importati gli esordi ma lo sono anche le conferme, conferme che ancora una volta dimostrano che la Camuna è una squadra solida, sempre pronta ad accogliere nuovi fuochi ma, soprattutto, attenta a mantenere accesa la passione di ogni atleta.

I risultati

Colin Piccinelli -69 kg

PF argento

Alessandro Piccinelli

-90kg PF argento

-85kg KL argento

-85kg LC argento

Alex Orascu

– 60 kg

Argento PF

Bronzo LC

Kevin Tirla -40 kg

KL argento e LC oro

Sueba Pellegrinelli

-55 Kg PF oro

-60 kg LC argento

Marco Panteghini

-35 kg

Argento PF

Oro LC

Bronzo KL

Tarek -84 kg

LC oro KL Oro

I senior coach Adriana Tricoci e Luca Zani, facendo un bilancio finale per il 2023, si ritengono davvero soddisfatti dei risultati ottenuti e della maturazione professionale della squadra che ha visto crescere non solo atleti ma anche nuovi allenatori come Stefania Chiappini e Michele Moretti e altri in rampa di lancio come Tarek Zalak e Valentino Pelamatti. Prossimo appuntamento a Gussago (Brescia) per i campionati regionali di contatto pieno.

Red. Sp.