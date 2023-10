Camuna Academy sugli scudi al Torneo Lombardia Kickboxing Games: i risultati

martedì, 31 ottobre 2023

Cividate Camuno – Camuna Kickboxing Academy all’ultimo evento del mese: il Torneo Lombardia Kickboxing Games, torneo che si é svolto a Cremona e ha visto come protagonisti i piccolissimi del team fucsia bianco nero (i bambini dai 5 ai 15 anni).

“Sono davvero soddisfatta dei risultati dei miei piccoli fighter e soprattutto del fair play dimostrato domenica sui tatami! In ciascun combattimento ho riconosciuto i messaggi che cerco di trasmettere in ogni singolo allenamento: tecnica, disciplina e rispetto per l’avversario!”, le parole del coach Adriana Tricoci che conferma la passione che mette nel suo lavoro. Ed ancora aggiunge con tanto entusiasmo: “Ho davvero visto la mia idea di squadra, per cui lavoro faticosamente ogni giorno. E non nascondo che tutto questo è possibile grazie anche a Luca Zani, sempre al mio fianco in palestre e nei palazzetti, e a Tarek Zalek che si è dimostrato un ottimo aiuto coach, pur essendo ancora un ragazzo!”.

Di seguito i risultati della Camuna:

9 ori

14 argenti

4 bronzi

-Marco Panteghini

Prova percorso argento

PF oro

LC oro

KL bronzo

– Sueba Pellegrinelli

KL bronzo

LC oro

PF argento

– Kevin Tirla

PF argento

LC argento

KL argento

Prova al sacco oro

– Andrea Damiolini

PF oro

LC argento

KL bronzo

– Giulia Santisi

PF argento

LC argento

KL argento

– Giorgia Odelli

Prova al sacco oro

KL argento

– Colin Piccinelli

KL argento

LC argento

PF bronzo

– Andrea Lollio

PF oro

KL oro

– Comegna Andrea

KL argento

PF oro

– Jessica Moga alla sua primissima esperienza

KL argento

La prossima tappa del torneo si giocherà in casa: a marzo tutti i bambini coinvolti, circa 300 atleti, parteciperanno a Malegno, presso la palestra comunale.