Campo Tures: a Michael Hofer e Agnes Tschurtschenthaler la corsa delle patate

Campo Tures (Bolzano) – La 24esima edizione della Corsa delle patate-potatorun si è conclusa con le vittorie dei campioni uscenti. Agnes Tschurtschenthaler e Michael Hofer si sono imposti nei 17,1 chilometri da Brunico a Campo Tures. Se per Hofer si è trattato della seconda vittoria nella gara in Val Pusteria, Tschurtschenthaler ha vinto per la settima volta e ha eguagliato il record di vittorie di Renate Rungger.

E questo, nonostante l’eccezionale podista di Sesto avesse dei lievi problemi intestinali, come ha dichiarato al termine della gara.

“Mi sono dovuta fermare due volte, ma sono riuscita lo stesso a stringere i denti e a tagliare il traguardo per prima”.

“Faceva molto caldo ed era afoso, quindi la gara è stata tutt’altro che facile”, ha osservato Tschurtschenthaler analizzando la gara.

Ha tagliato il traguardo nei pressi del piazzale delle feste di Campo Tures 1h06’02” dopo la partenza, avvenuta in piazza municipio a Brunico: quasi due minuti e mezzo prima della seconda classificata, la bolzanina Sarah Giomi (1h08’38”), che è rimasta in testa alla classifica del circuito podistico Top7.

Tschurtschenthaler ha festeggiato non solo la terza vittoria di fila alla Corsa delle patate, ma anche la settima complessiva alla popolare gara in Val Pusteria, con la quale ha raggiunto il numero di vittorie da record della leggenda del podismo altoatesino Renate Rungger. Al terzo posto si è classificata la roveretana Arianna Lutteri (1h08’49”).

Michael Hofer migliora la prestazione dell’anno precedente; anche in campo maschile la vittoria è andata all’atleta che, un anno fa, si era imposto nella 23a edizione. Michael Hofer (Nova Ponente) è stato impossibile da battere anche nel 2023. Inoltre, segnando un tempo di 57’03”, ha abbassato di mezzo minuto il tempo con cui aveva vinto l’anno scorso.

In effetti Hofer ha staccato di soli 48 secondi Peter Lanziner.

L’atleta di Trodena, vincitore di tre edizioni di fila della Corsa delle patate tra il 2014 e il 2016, ha raggiunto il traguardo in 57’51”. Al terzo posto è arrivato il leader della classifica maschile del circuito Top7, il bolzanino Khalid Jbari (59’19”).

Al piazzale delle feste di Campo Tures, prima dell’arrivo della gara principale, della Just For Fun e delle staffette di due componenti, si sono svolte le gare giovanili, alle quali hanno preso parte ben 225 partecipanti, tra bambini e ragazzi.

“Non ci aspettavamo una così grande partecipazione alla gara giovanile, ne siamo estremamente contenti. Anche alla gara principale hanno partecipato di nuovo tante persone. Pian piano si nota che il periodo del coronavirus è ormai passato e ci si avvicina ai numeri che c’erano prima della pandemia”, ha affermato il responsabile del comitato organizzatore Rudi Stolzlechner al termine della manifestazione.

“Siamo molto soddisfatti – ha concluso – che tutto sia andato bene e che anche il meteo abbia giocato a nostro favore. Non era così caldo come temuto, inoltre il temporale previsto non è ancora arrivato alla fine della gara”.

Il circuito podistico Top7 del 2023 si avvia verso le sue ultime due gare. Il 24 settembre a San Genesio si terrà la Soltn-Maratonina di montagna e poco meno di un mese dopo, a Bronzolo, l’AgeFactor Run chiuderà l’amato circuito podistico.

Classifiche 24a Corsa delle patate, gara femminile:

1. Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1h06’02”

2. Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) 1h08’38”

3. Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport) 1h08’49”

4. Julia Kuen (ASD Atl. Club 2000 Toblach) 1h10’14”

5. Greta Haselrieder (Südtiroler Laufverein) 1h11’11”

6. Tanja Scrinzi (SG Eisacktal) 1h13’40”

7. Doris Weissteiner (SG Eisacktal) 1h13’51”

8. Jori Moerkve (Voss IL) 1h18’50”

9. Sabrina Boldrin (Atl. Cortina) 1h19’18”

10. Gerlinde Baldauf (ASV Rennerclub Vinschgau) 1h20’11”

24a Corsa delle patate, gara maschile

1. Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57’03”

2. Peter Lanziner (ASD Südtirol Teamclub) 57’51”

3. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 59’19”

4. Fabian Fronthaler (ASD Atl. Club 2000 Toblach) 1h01’10”

5. Luca Clara (ASV Gherdeina Runners) 1h01’19”

6. Kusthrim Torozi (CSS Leonardo da Vinci) 1h02’16”

7. Martin Griesser (Laufverein ASV Freienfeld) 1h02’31”

8. Stefan Wagger (SSV Bruneck Amateursportverein) 1h03’02”

9. Martin Mairhofer (SG Eisacktal) 1h05’19”

10. Manuel Haberer 1h05’50”

Albo d’oro Corsa delle patate

2023: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57’03”/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1h06’02”

2022: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57’32″/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1h06’50”

2021: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 58’13” / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1h06’07”

2020: edizione saltata a causa della pandemia di coronavirus

2019: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 57’53”/Maria Chiara Cascavilla (AS La Fratellanza 1874) 1h03’28”

2018: Marco Najibe Salami (C.S. Esercito) 55’47” / Elena Casaro (ATL. Di Lumezzane C.S.P.) 1h10’39”

2017: Khalid Jbari (Atletic Club 96) 59’43” / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1h04’36”

2016: Peter Lanziner (US Quercia Trentingrana) 56’32” / Petra Pircher (ASV Rennerclub Vinschgau) 1h10’20”

2015: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57’13” / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Sterzing) 1h02’15”

2014: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57’38” / Katrin Hanspeter (LF Sarntal) 1h03’21”

2013: Georg Brunner (LC Pustertal) 58’05” / Kathrin Hanspeter (LC Lauffreunde Sarntal) 1h08’27”

2012: Hannes Rungger (Sportler Team) 58’37” / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1h03’30”

2011: Hannes Rungger (Sportler Team) 58’36” / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1h03’17”

2010: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 56’32” / Laura Ricci (Corradini Rubiera) 1h08’19”

2009: Said Boudalia (Atl. Brugnera) 55’48” / Carla Verones (US Fraveggio) 1h05’48”

2008: Georg Brunner (Südtiroler Laufverein) 58’40” / Renate Rungger (Forstwache) 1h08’27”

*2007: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 57’10” / Renate Rungger (Jaky-Tech Apuana) 1h06’53”

2006: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54’05” / Renate Rungger (SV Sterzing) 1h00’24”

2005: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53’03” / Renate Rungger (SV Sterzing) 59’27”

2004: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53’45” / Renate Rungger (GS Valsugana) 1h02’01”

2003: Reinhard Harasser (SSV Bruneck) 53’01” / Francesca Smiderle (Atletica Schio) 1h07’55”

2002: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54’34” / Renate Rungger (Südtiroler Laufverein) 1h04’43”

2001: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54’13” / Edith Niederfriniger (Läufer Club Bozen) 1h05’34”

2000: Christian Leuprecht (Südtirol Team) 53’00” / Renate Rungger (Südtirol Team) 1h06’05”

1999: Willi Innnerhofer (Südtiroler Laufverein) 54’39” / Daniela Rigotti (AS Dribbling) 1h16’12”

