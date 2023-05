Campionato regionale giovanile, atleti del Karate Camuno e Samurai Ryu in evidenza

martedì, 30 maggio 2023

Gavardo (Brescia) – Campionato regionale giovanile a Gavardo (Brescia), in evidenza i ragazzi del Karate Camuno e Samurai Ryu. L’importante appuntamento organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam ha visto la presenza di 35 Società Lombarde provenienti dalle varie province con 435 atleti dai 4 agli 12 anni suddivisi tra progetto scuola e Kata/Kumite.

Il Karate Camuno Cinte aveva in gara una decina di ragazzi ed raccolto un bellissimo oro con Naike Eva Massoletti tra i fanciulli che si è destreggiata al meglio nelle 3 prove ed un argento con Simone Pe nel kumite esordienti – 58 kg. Gli atleti presenti che pur avendo disputato una buona prova non sono saliti sul podio sono stati Antonio, Giovanni, Marco, Lorenzo, Neva, Ludovico, Samuele e Matteo.

Per il Samurai Ryu erano 19 gli atleti scesi sul tatami di Gavardo per vincere il titolo di Campione Regionale 2023 Attività Giovanile. Al mattino hanno gareggiato i più giovani (cinture bianche, gialle e arancio anni 2017/2016 ) ed abbiamo centrato il primo posto con Adrian, ma anche gli altri ragazzi hanno dimostrato una buona tecnica in tutte le tre prove effettuate. Il secondo gruppo del mattino sono stati i ragazzi cinture bianche, gialle e arancio anni 2015/2014) ed anche in questo gruppo il primo posto tra i maschietti è stato nostro, con Andrei il fratello del vincitore del gruppo precedente, ma anche in questo gruppo sono stati bravi sia i maschi che le femmine. Nel pomeriggio oltre i ragazzi che hanno svolto la gara sulle prove multiple con Kata – Kumite dimostrativo – palloncino e percorso destrutturato si sono cimentati nel Kumite categoria esordienti ed anche qui siamo andati a medaglia con Lorenzo medaglia d’argento e Laura medaglia di bronzo, peccato per Paolo che si arrende nella finale per il bronzo. Gli altri ragazzi in gara sono stati al mattino Pietro, Chiara, Anna, Samuel, Edoardo, Davide, Marco, e i due Francesco, al pomeriggio Lavinia, Chiara, Veronica, Mattia, Cristiano. Appuntamento a lunedì 5 giugno per gli esami per il passaggio di cintura. Occasione per festeggiare questa bella giornata con tutti i samurai. Bravissimi orgogliosi di tutti indistintamente tra chi è salito sul podio e chi ha lottato per arrivarci ma ha trovato sulla sua strada qualcuno più bravo di lui.

Entrambi i Maestri Karate Camuno Cinte e Samurai Ryu sono soddisfatti dei risultati, che fanno ben sperare per il futuro, consapevoli che questo è il frutto impegno e passione sia nostro che dei nostri ragazzi.