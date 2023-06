Campionato italiano Asc a Rimini: grandi risultati per il Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

martedì, 13 giugno 2023

Malonno (Brescia) – In gran spolvero gli atleti delle società camune del Karate Camuno Chinte del Maestro Claudio Soldi e del Samurai Ryu del Maestro Fabrizio Nodari che hanno partecipato a Rimini al Campionato Italiano ASC di Karate per tutte le categorie sia preagonistiche che agonistiche Master compresi.

I risultati sono stati molto soddisfacenti a partire dai più piccoli che nella giornata di sabato si sono cimentati nelle prove del progetto scuola e precisamente, nella categoria Bambini percorso palloncino e kata Naike Eva Massoletti dopo il secondo posto al campionato Bs e il primo al regionale vince tre ori al nazionale Asc nelle specialità percorso palloncino kata, Jacopo Ducoli, vince due bronzi nella specialità percorso e palloncino, quinto posto per khotsyay Antonio nel palloncino, 7 per Lorenzo Pina, 9 Giovanni Giorgi, bene anche Luca Zanardini e Matteo Brugnoni.

Gli agonisti del Kumite ed anche qui le gare sono andate molto bene per i colori camuni portando in Valle Camonica: 3 ori con Erika Fettolini categoria Junior -66 kg, Luca Mondini Junior -76 kg, e Filippo Zanelli nei Junior -68 kg.

3 argenti con Elisa Zanardini nei Cadetti -68 kg., Desireè Pelamatti categoria Junior – 59 kg., e Ilaria Salvetti Junior – 66 kg dietro alla compagna Erika; 6 bronzi con Martina Zanardini Esordienti -40 kg, Anita Zanelli Esordiente -62 kg, Luca Zanardini Ragazzi -36 kg, Matteo Signorini Junior – 68 kg, Lukas Zoanni Junior – 76 kg, Roberto Ghiroldi Master 80 kg. il secondo Master in gara Angelo Mondini si è fermato ai piedi del podio sempre nella categoria 80 kg.

Si è disputata anche una gara a squadre miste Maschile e femminile che ha visto la nostra squadra fermata solo in finale, mettendo in bacheca un’altra medaglia d’argento.

Bene anche gli altri atleti in gara Alexis Baldoni, Federico Zerbini, Arianna Conoscitore e Jacopo Ducoli, che hanno fatto una buona prestazione seppur non superando le fasi eliminatorie.

Con i risultati ottenuti nella classifica per società si è ottenuto un buon 4° posto a pochi punti dal 3° piazzamento.

Con questa competizione si è concluso il primo semestre agonistico che ha visto i ragazzi prendere parte a molte gare in giro per l’Italia del Nord e del Centro raccogliendo molte volte ottimi risultati pertanto entrambe le società si ritengono soddisfatte per l’impegno profuso dai ragazzi sia negli allenamenti che sui tatami di gara.