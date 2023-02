Campionato IHL Division, playoff: l’Hockey Piné ribalta Cadore

martedì, 28 febbraio 2023

Trento – Playoff, l’Hockey Piné ribalta Cadore, tutto rimandato alla terza gara.

È un super Piné, quello di sabato a Pieve di Cadore. Nel ritorno del primo turno dei playoff del campionato di IHL Division I, la formazione di coach Valcanover si prende la rivincita con un perentorio 0-2 che rimanda il discorso qualificazione a gara 3, in programma sabato all’Ice Rink.

La partita in terra veneta era da non sbagliare: lo sapevano bene i trentini che, sin dal fischio d’inizio, hanno dimostrato di avere una marcia in più degli avversari portandosi a più riprese dalle parti del portiere avversario e trovando il gol in due occasioni.

Al 27’18’’ si sblocca la partita, grazie a una combinazione che porta Rudi Locatin a colpire il bersaglio. Disco in rete e Piné in vantaggio. La fase difensiva dei trentini è ottima, non di meno lo è quella offensiva, con il gol di Francesco Pertoldi al 55’41’’ a chiudere la partita. Da segnalare l’ottima prova di Locatin, prima in gol e poi uomo assist per il gol dello 0-2 finale. Ora i gialloneri sono chiamati a ripetersi davanti al proprio pubblico per passare il turno.

La felicità di Andrea Valcanover, allenatore del Piné, al termine della partita: “Complimenti ai ragazzi, hanno giocato una grande partita dimostrando cattiveria agonistica. Non hanno mai mollato mostrando spirito di gruppo e grande carattere. Il lavoro fatto in settimana ha dato i suoi frutti. Ora dobbiamo tenere alta la concentrazione in vista della gara di sabato”.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei trentini: “I ragazzi hanno dato il 100%. Non hanno mollato un disco e sono stati determinati a rimandare a gara 3 il discorso qualificazione. Volevamo vincere e abbiamo vinto. Questa settimana ci metteremo al lavoro per preparare il prossimo, decisivo appuntamento. Sul ghiaccio di casa mi auguro di vedere anche tanti tifosi a sostenere l’ennesima avventura delle Tigri”.