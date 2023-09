Campionati italiani Sprint di Orienteering, argento al trentino Mattia Debertolis

domenica, 17 settembre 2023

Carrara – Ai Campionati italiani Sprint di Orienteering il trentino Mattia Debertolis (US Primiero) conquista l’argento, dietro a perugino Francesco Mariani e precedendo Giacomo Zagonel, altro trentino tesserato però per la Polisportiva Masi (nelle foto le premiazioni Elite con il presidente Fiso, Sergio Anesi e l’assessore di Carrara Lara Benfatto).

ELITE – I nuovi campioni italiani Sprint di Orienteering, che si sono svolti nel centro di Carrara, sono il perugino Francesco Mariani (Polisportiva Masi) e la veneta Jessica Lucchetta (Tarzo).

Il podio maschile: Mariani Francesco 13.08; Mattia Debertolis 1313 e Giacomo Zagonel 13.23

Il podio femminile: Jessica Lucchetta 13.59; Caterina Dallera 14.04 e Annarita Scalzotto 14.09 pari tempo con Maddalena De Biasi

Le gare sono state disputate nello splendido centro di Carrara caratterizzato dalla prima parte dal parco cittadino e la seconda nelle vie e piazze con la presenza di numerose opere artistiche in marmo.

Gli atleti hanno corso sotto l’occhio attento del CT, Stefano Raus, impegnato a selezionare gli azzurri in vista dei campionati Europei del prossimo 4-8 ottobre a Soave, Verona e Vicenza. La prova odierna, unita al camp dello scorso week end a Rovereto, rappresentano il passaggio chiave per la scelta dei nomi che comporranno la Nazionale azzurra.

GIOVANI – Nella categoria M20 il nuovo campione italiano è Marco Anselmo Di Stefano (Besanese) che batte Edoardo Pellegrino Tecco (Nord Ovest) e il tristino Goran Polojaz (Gaja).

In W20 vince la trentina Rachele Gaio (Us Primiero) davanti a Nicole Riz (Primiero) e Giulia Fignon (Semiperdo Maniago).

In M18 successo per Paride Gaio (Primiero), e al femminile Giulia Vedana che batte la beniamina di casa Elis Angeli. Scendendo di categoria in WM16 titolo a Marco Gianelle (Trent-O) e Silvia Di Stefano (Pol Besanese).

COMMENTI – Jessica Lucchetta: “Per me è il primo successo dell’anno, che conferma quello del 2022. Ripetersi non era facile. Per me una bellissima soddisfazione anche perchè la Sprint è la mia specialità. Domami ci aspetta Campocecina, gara in bosco in cui mi voglio ancora divertire”.

Francesco Mariani. “Una gara tecnica che ci ha messo in difficoltà. Ho dato tutto cercando di non commettere errori. Il tracciato era ricco di tranelli ed il tracciatore, Emiliano Corona, è stato bravo a metterci in difficoltà. Ora guardo con fiducia ai prossimi impegni”.

L’ATLETA DI CASA – Attesissima Elis Angeli che è l’atleta della regione. “Non avevo mai gareggiato a Carrara, così come conosco poco Campocecina perchè abito a circa 30′ da qui, a Querceta nel lucchese. Devo dire che sono felice di vedere tanti appassionati aver risposto all’invito della nostra società. Dopo il periodo pandemico stiamo cercando di rilanciare il movimento toscano”.

Presenti pure il Presidente FISO, Sergio Anesi, l’assessore allo sport e turismo di Carrara, Lara Benfatto che hanno così commentato quanto realizzato dal GS Orienteering Folgore oggi coordinato da Giancarlo Angeli.

“Il GS Orienteering Folgore ha dato vita ad un evento molto ben riuscito – le parole del numero uno federale – e sicuramente altri ne sapranno realizzare in futuro. Siamo rimasti colpiti dalla loro bravura organizzativa oltre che dalla bellezza dei luoghi”.

“Abbiamo accolto con entusiamo questi 700 atleti – afferma Benfatto – che possono scoprire un territorio ricco di arte, un ambiente interesessante e buon cibo. Per noi l’Orienteering è stato una bella scoperta e lo riteniamo una disciplina ricca di valori. Grazie agli organizzatori per il grande impegno profuso”.

Oggi a Campocecina per la gara valida per la Coppa Italia Middle Distance, cambia la tecnica di gara ed i terreni.

CLASSIFICA:

MASCHILE

1 – Mariani Francesco 00.13.08 POL. ‘G. MASI’ [ITA]

2 – Debertolis Mattia 00.13.13 U.S. PRIMIERO [ITA]

3 – Zagonel Giacomo 00.13.23 POL. ‘G. MASI’ [ITA]

4 – Scopel Mattia 00.14.05 FONZASO [ITA]

5 – Tait Samuele 00.14.22 GRONLAIT OR. TEAM [ITA]

6 – Tenani Alessio 00.14.24 POL. ‘G. MASI’

FEMMINILE

1 – Lucchetta Jessica 00.13.59 OR. TARZO [ITA]

2 – Dallera Caterina 00.14.04 POL. PUNTO NORD [ITA]

3 – Scalzotto Annarita 00.14.09 PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. [ITA]

3 – De Biasi Maddalena 00.14.09 OR. TARZO [ITA]

5 – Kirchlechner Christine 00.14.30 SPORTCLUB MERAN [ITA]

6 – Scalet Nicole 00.14.50 U.S. PRIMIERO.