Campionati Italiani Sci di fondo, De Fabiani e Sanfilippo MVP: i trionfi e i risultati della Team Sprint di Dobbiaco

domenica, 2 aprile 2023

Dobbiaco – La stagione agonistica dello sci di fondo 2022-2023 si è conclusa in modo molto spettacolare con le team sprint tricolori a tecnica libera che hanno illuminato, ancora una volta, la Nordic Arena di Dobbiaco, in Alto Adige, che ha ospitato la rassegna nazionale. Foto @Newspower.

Nell’ultima giornata di gare erano in programma originariamente le long distance, che sono poi state rimpiazzate dalle sprint a coppie, format più dinamico e, soprattutto, che necessita solo di pochi chilometri di pista. Ad imporsi in campo maschile è stata la coppia formata da Francesco De Fabiani e Giacomo Gabrielli (EI), quest’ultimo autore di un campionato tricolore più che positivo, iniziato con il podio in staffetta, proseguito con il secondo posto nella sprint e concluso con la vittoria di oggi. Il merito del successo odierno però è forse sbilanciato verso il valdostano, argento mondiale a Planica, che ha attaccato, facendo il vuoto, nella sua ultima frazione e ha consegnato il testimone con 10-15 metri di vantaggio al compagno Gabrielli che ha amministrato degnamente il vantaggio e ha tagliato il traguardo davanti alla coppia Simone Daprà – Mauro Belmetti (FFOO), e ,terza, quella du Michael Hellweger e Riccardo Bernardi (Carabinieri). I secondi classificati rappresentano sicuramente la sorpresa odierna, visto che questa mattina Simone Daprà ha accusato sintomi da malanno di stagione e si sono qualificati con l’ultimo tempo utile, il quindicesimo. Il classe ‘97 della Val di Fiemme è riuscito comunque a gareggiare chiudendo addirittura sul podio grazie a una rimonta incredibile nell’ultimo giro, iniziata dall’ottava posizione. Da segnalare che Federico Pellegrino e Giovanni Ticcò, complice un malanno dell’ultimo momento di quest’ultimo, non hanno potuto prendere il via.

In campo femminile ancora un successo per Federica Sanfilippo in coppia con Sara Hutter (FFOO). Il duo altoatesino ha regolato in volata le sorprese di giornata Laura Colombo e Federica Cassol (Esercito) e Francesca Franchi e Nicole Monsorno (FFGG). Gara spettacolare ed equilibrata, con cinque squadre che sono arrivare all’ultimo cambio insieme e si sono giocate la vittoria. Il primo attacco della sesta e ultima frazione lo ha effettuato Iris De Martin che, lanciata da Martina Di Centa, ha provato a guadagnare terreno. Le condizioni molto veloci del manto nevoso non hanno però facilitato la loro tattica e da dietro sono tornate sotto, a poco più di un chilometro dall’arrivo, con Sanfilippo abilissima e scaltra, ‘alla Pellegrino’, ad infilarsi nello spazio in discesa e ad imboccare il brevissimo rettilineo davanti a tutte. La campionessa italiana di ieri nella sprint a tecnica libera si è quindi ripetuta, dimostrando che su distanze brevi, ma non solo, può sicuramente dire la sua nello sci di fondo che conta. All’arrivo le seconde classificate hanno sottolineato quanto si siano divertite a correre in questo format e che, laddove possibile, vorrebbero più gare come questa durante la stagione di Coppa Italia. “In queste gare – sottolinea Federica Cassol – hai possibilità di fare esperienza e di capire determinate dinamiche di gara che, se non ti ci trovi dentro, sono spesso e volentieri difficili da affrontare”.

Nella categoria Giovani hanno trionfato al maschile Davide Ghio e Martino Carollo (AOC), i quali hanno preso il largo con Aksel Artusi e Teo Galli (AC) e hanno vinto la volata, con terzi ancora Alpi Centrali con I rivali di sempre ,a amici, Federico Pozzi e Gabriele Matli. Al femminile Manuela Salvadori e Lucia Isonni (AC) su Marie Schwitzer e Ylvie Folie (AA), con terza la Val d’Aosta della coppia Virginia Cena e Nadine Laurent.

Momento triste a fine gare. Le premiazioni ufficiali sono state annullate in segno di rispetto per il dolore delle sorelle Follie, Ylvie e Marit, impegnate nelle gare giovanili, che sono state raggiunte dalla tragica notizia della scomparsa della sportiva mamma, finita sotto una valanga.

Grande giornata conclusiva per il comitato organizzatore Sport OK Dobbiaco che fa calare il sipario in maniera degna su un’ottima stagione.

CLASSIFICHE

Team Sprint maschile Senior/U23

1 Esercito A (De Fabiani Francesco, Gabrielli Giacomo); 2 Fiamme Oro C (Balmetti Mauro, Dapra’ Simone); 3 Carabinieri A (Hellweger Michael, Bernardi Riccardo); 4 Esercito B (Coradazzi Martin, Abram Mikael); 5 Esercito D (Serra Daniele, Manzoni Francesco)

Team Sprint femminile Senior/U23

1 Fiamme Oro (Hutter Sara, Sanfilippo Federica); 2 Esercito B (Colombo Laura, Cassol Federica); 3 Fiamme Gialle (Franchi Francesca, Monsorno Nicole); 4 Esercito A (Bellini Martina, Pittin Cristina); 5 Carabinieri (Di Centa Martina, De Martin Pinter Iris)

Team Sprint maschile Giovani

1 Alpi Occidentali A (Ghio Davide, Carollo Martino); 2 Alpi Centrali A (Galli Teo, Artusi Aksel); 3 Alpi Centrali C (Pozzi Federico, Matli Gabriele); 4 Alpi Centrali B (Gaglia Gioele, Ponti Giacomo); 5 Alpi Occidentali B (Rigaudo Gabriele, Forneris Edoardo)

Team Sprint femminile Giovani

1 Alpi Centrali A (Salvadori Manuela, Isonni Lucia); 2 Alto Adige A (Schwitzer Marie, Folie Ylvie); 3 Valle D’Aosta A (Cena Virginia, Laurent Nadine); 4 Alpi Occidentali A (Negrin Irene, Gallo Elisa); 5 Friuli Venezia Giulia (Corti Giulia, Baron Aurora).