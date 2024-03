Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino, a Temù bis di Pelizzari: i risultati

venerdì, 29 marzo 2024

Temù (Brescia) – Terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino a Temù.

Le gare, organizzate dalla Polisportiva Disabili Valcamonica con la collaborazione del Consorzio Tonale-Ponte di Legno, della Comunità Montana di Valle Camonica, la FISIP e la FIS e il patrocinio del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), si sono disputate sulla pista Roccolo Ventura e hanno visto gareggiare circa 50 atleti delle varie classi paralimpiche (Standing, Sitting, Blind) in rappresentanza di 12 società sportive italiane alle quali si sono aggregate le nazionali di Gran Bretagna e Serbia.

Dopo il successo di ieri nello Speciale categoria Standing, oggi Federico Pelizzari ha centrato il bis nel Gigante. Tra gli standing ancora un titolo italiano per Federico Pelizzari (del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa) che per tre centesima beffa l’altro atleta ex Polisportiva Disabili Valcamonica Davide Bendotti che era in testa dopo la prima manche. Ancora ottavo Federico Cotti, autore comunque di un’ottima prima manche, terminata al quinto posto. 14 gli atleti al via tra gli Standing.

Nelle altre categoria vittoria della coppia Bertagnolli – Ravelli tra i Vision Impaiered, di De Silvestro tra i Sitting, della coppia Vozza – Sabidussi tra le donne Vision Impaiered, di Agnese Repetto tra le Standing e di Sofia Della Vedova tra le Sitting.

Presente alla cerimonia come ospite il camuno Giuseppe Romele, con la coppa del mondo di sci nordico vinta di recente. Nel corso della cerimonia di premiazione dell’ultima giornata erano presenti l’assessore allo Sport di Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, il presidente della Polisportiva Disabili Valcamonica Gigliola Frassa e gli organizzatori.