Campionati italiani kickboxing, due ori per il camuno Luca Zani

lunedì, 15 maggio 2023

Pian Camuno – Un Atleta, due specialità, due ori. Luca Zani vince due medaglie d’oro, nel KL (57 kg) nel Trofeo Italia Tatami e nel LC (57 kg) ai Campionati italiani assoluti tatami kickboxing, validi per la selezione della nazionale italiana 2023; confrontandosi con 900 atleti che rappresentavano oltre 100 team, provenienti da tutta la penisola.

Il fighter della Camuna Kikboxing Academy con questi risultati conquista il secondo titolo italiano e anche quest’anno sarà ai prossimi mondiali che si terranno a Lisbona, il prossimo novembre.

Le tensioni legate alle aspettative sportive di questa stagione agonistica sono state maggiori: non si andava per vincere e guadagnare un nuovo titolo ma per confermare a se stesso, alla sua maestra Adriana Tricoci, ai suoi tifosi e al pubblico presente di essere ancora il migliore della sua categoria.

“Siamo fieri del nostro campione camuno che porta alto i colori italiani e soprattutto il nome della nostra Val Camonica. Ci piace vederlo nei palazzetti anche in qualità di coach della Camuna Kikboxing Academy con la divisa della Nazionale Italiana e ci rende orgogliosi la sua appartenenza al Team fucsia bianco nero“, spiegano in Valle Camonica. Prossimo appuntamento a Budapest per la Coppa del Mondo di Kickboxing con i giovani guerrieri e l’azzurro Luca Zani.