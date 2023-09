Campionati Italiani in Doppio e Singolo: i premiati della Fraglia Vela Riva

lunedì, 11 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Puntuale come ogni anno è tornato l’appuntamento dei giovani talenti della vela italiana con i Campionati Italiani FIV in Singolo e in Doppio. Svoltisi a inizio settembre a Marina di Ravenna e sull’Alto Garda, i due eventi hanno impegnato il meglio del movimento agonistico giovanile nostrano e hanno portato nuove grandi soddisfazioni alla Fraglia Vela Riva. Con le sue squadre, il sodalizio rivano è stata tra i grandi protagonisti delle due manifestazioni e ha conquistato tre titoli nazionali nella classe ILCA, la Coppa del Presidente della classe RS Feva e altri importanti piazzamenti tra i 29er a riprova dell’eccellente stato di salute dei suoi ragazzi (nella foto © Giovanni Mitolo Fiv)

Ai Campionati Italiani FIV in Singolo-Kinder Joy of moving di Marina di Ravenna hanno gioito Mattia Cesana, che si è laureato campione italiano Under 19 della classe ILCA 6 bissando il successo ottenuto un anno fa a Cagliari. Ha fatto il bis Under 19 anche Emma Mattivi, che nelle passate settimane aveva fatto suoi anche i titoli iridato e continentale. Benissimo il giovanissimo Lorenzo Ghirotti, laureatosi campione italiano ILCA4 Under 16.

A Torbole, invece, dove ieri si sono conclusi i Campionati Italiani FIV in Doppio, si è messo in mostra Leoardo Grossi che, in coppia con Pietro Gainelli (FVM), ha vinto tra gli RS Feva, presenti in quasi novanta equipaggi, la Coppa del Presidente, anticipando il binomio composto da Bianca Marchesini (FVM) e dalla fragliotta Sofia Gisele Berteotti. Nella stessa classe hanno fatto bene anche Christian Scudelari e Ludovico Beretta, finiti secondi della classifica assoluta. Tra i 29er ha ben figurato la coppia composta da Alex Demurtas e Giovanni Santi (SCGS): il binomio, già protagonista di importanti successi internazionali, ha offerto performance che sono valse il terzo posto nella classifica assoluta e il secondo tra gli Under 19. Nella stessa classe c’è stata soddisfazione anche per Victoria Demurtas e , vincitrici del titolo Under 17 femminile.