Campionati Italiani di pattinaggio di figura a Brunico: i risultati

domenica, 18 dicembre 2022

Brunico (Bolzano) – Quattro giorni dei Campionati Italiani di pattinaggio di figura di scena sul ghiaccio della Intercable Arena di Brunico (Bolzano). L’ultima giornta di gare ha incoronato tutti i vincitori delle categorie Senior ed ha decretato anche i nuovi campioni italiani junior delle coppie di artistico e della danza.

Grandi emozioni e spettacolo in una rassegna tricolore caratterizzata dai colpi di scena – su tutti il ribaltone della competizione maschile -, dalle conferme – il quinto titolo consecutivo di Guignard-Fabbri – Fiamme Azzurre – (nella foto © Diego Barbieri) nella danza o il terzo di Gutmann (Fiamme Oro) tra le donne – fino alle “prime volte“, come nel caso di Conti-Macii (Icelab) tra le coppie di artistico.

Nella gara più attesa di giornata, quella degli uomini, il detentore del titolo Daniel Grassl (Fiamme Oro) è incappato in una giornata decisamente negativa ed è passato dalla leadership del corto alla quarta posizione finale a quota 220.69 punti dopo un libero valutato 129.84 punti.

Il nuovo campione italiano è così Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), primo con 245.64 punti davanti a Memola (Icelab), secondo con 241.69 punti, e Frangipani (Young Goose Academy), terzo con 232.70 punti. Rizzo conquista il secondo titolo tricolore in carriera a cinque anni dalla prima affermazione. Autore del miglior libero di giornata è stato invece Memola con 161.37 punti. Sul terzo gradino del podio l’ancora ventenne Frangipani, che ha ottenuto confermato il piazzamento delle due ultime stagioni.

La sfida al femminile tra Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) e Lara Naki Gutmann, separate da soli 4 centesimi dopo il corto, se la aggiudica la pattinatrice trentina che conquista così il terzo titolo italiano consecutivo. Per lei vittoria a quota 189.88 punti grazie ad uno splendido libero da 127.52 punti.

Negrello chiude invece seconda – come due anni fa – con 170.38 punti mentre la terza posizione è stata conquistata da Anna Pezzetta (Young Goose Academy) con un punteggio complessivo di 165.18. Nota di merito anche per Marina Piredda (Fiamme Oro), autrice del secondo libero di giornata (110.96) e quarta finale (157.75).

Splendide poi le performance delle coppie di artistico con Conti-Macii capaci di difendere la posizione del corto e centrare il primo titolo tricolore in carriera salendo fino a 202.75 punti. Alle loro spalle seconda piazza per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) con 191.21 punti mentre Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre) hanno chiuso al terzo posto con 176.99 punti.

Tutto confermato nella danza con Charlene Guignard e Marco Fabbri capaci di infilare il quinto titolo nazionale consecutivo con 225.78 punti complessivi. La sfida per il secondo posto è stata vinta da Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Accademia Ghiaccio) con 176.49 punti davanti a Carolina Portesi Peroni e Michael Chrastecky (Icelab), terzi con 165.49 punti.

Tra gli junior, infine, posizioni confermate rispetto al corto: Noemi Maria Tali e Stefano Frasca si laureano campioni nazionali di danza con 158.26 punti dopo essersi imposti in entrambi i segmenti di gara su ghiaccio. Al secondo posto (147.06) si sono piazzati Giorgia Galimberti e Matteo Libasse Mandelli (H.C. Diavoli Rossoneri) mentre Alice Pizzorni e Massimiliano Bucciarelli (Mezzaluna Ghiaccio) hanno ottenuto in rimonta il 3° posto con 124.97 punti.

Nelle coppie di artistico Irina Napolitano ed Edoardo Comi (Icelab) hanno vinto il titolo nazionale junior con 101.86 punti precedendo Giorgia Burin e Alberto Tommasi (Cus Torino), secondi con 92.09 punti.

Ecco tutti i vincitori dei Campionati Italiani 2023

