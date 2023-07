Campionati italiani di pattinaggio a Ponte di Legno: Giada Luppi è tricolore

mercoledì, 5 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Campionati italiani di pattinaggio artistico, Giada Luppi conquista per la prima volta il titolo tricolore Senior. Decima giornata ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La competizione tricolore a Ponte di Legno (Brescia) ha visto la finale del Libero Senior donne dove a brillare è stata una Giada Luppi (©-Raniero-Corbelletti) visibilmente commossa per la recente perdita del giovanissimo amico e allenatore Michele Sica a cui dedica il 1^ titolo italiano conquistato in carriera.

Dunque, come riportato sopra, la medaglia d’oro va al collo di Giada Luppi (Primavera D. Sport) che sbaraglia la concorrenza ottenendo 173.37 punti; argento per Micol Zangoli (Rinascita Sport-Life) con 157.28 e terzo per Rebecca Tarlazzi (Tm Roller Academy Asd) con 153.37.

“Si tratta di un risultato davvero inaspettato – ha commentato a caldo la 20enne Giada Luppi, argento ai WSG 2022 di Buenos Aires – Sono contenta e lo dedico a Michele Sica: mio amico, mio allenatore e adesso mia farfalla bellissima che mi protegge sempre; credo che anche oggi sia stato qui con me. Ho curato le coreografie sia del corto, sia del lungo: sono soddisfatta di aver portato dei programmi montati da me, spero siano piaciuti”.

Chiudono la giornata le gare del Lungo e le premiazioni della categoria Allievi Inline con al primo posto Margaux Feliciani (P. Musano) con 45.52, seconda posizione per Emma Francione (Angeli sul ghiaccio Asd) con 40.27 e terza per Elena Proietti (Angeli sul ghiaccio Asd) con 35.91

Gli Italiani, realizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio

Risultati di oggi,

LIBERO SENIOR FEMMINILE

1. Giada Luppi (Primavera D. Sport)

2. Micol Zangoli (Rinascita Sport-Life)

3. Rebecca Tarlazzi (Tm Roller Academy Asd)

ALLIEVI INLINE

1. Margaux Feliciani (P. Musano)

2. Emma Francione (Angeli sul ghiaccio Asd)

3. Elena Proietti (Angeli sul ghiaccio Asd)

Il programma di domani, giovedì 6 luglio

14.00 – 15.00 Gara Corto Inline Cadetti

15.10 – 16.30 Gara Corto Inline Jeunesse

16.40 – 18.00 Gara Corto Inline Junior

18.10 – 20.00 Gara Corto Inline Senior