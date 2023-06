Campionati italiani di ciclismo, trionfo dei trentini Magagnotti e Toniolli

venerdì, 23 giugno 2023

Comano Terme (Trento) – Il Trentino, in particolare Comano Terme e Sarche, è capitale del ciclismo. Nella prima giornata dei Campionati italiani di ciclismo su strada successo di due trentini (foto © Tornanti).

Si aperto ieri con le prove a cronometro a Sarche il lungo weekend ciclistico di Comano Terme, che fino a domenica 25 giugno ospita i campionati italiani di ciclismo su strada 2023. “All’inaugurazione di questa competizione con la bella affermazione di Alessio Magagnotti e la tanta passione respirata nella comunità della Valle dei Laghi” le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La prima giornata di gare ha visto infatti subito il Trentino protagonista, con i migliori tempi di Alessio Magagnotti della Forti e Veloci per la categoria Allievi uomini e di Alice Toniolli nella categoria Junior donne. Tricolore confermato per l’atteso Filippo Ganna, al quarto titolo nazionale di specialità.

I risultati della prima giornata: Crono Donne e Uomini Juniores (Vincitori: Alice Toniolli e Luca Giaimi); Crono Uomini U23 (Vincitore: Bryan Olivo); Crono Uomini Elite (Vincitore: Filippo Ganna) e Crono Donne e Uomini Allievi (Vincitori: Linda Rapporti e Alessio Magagnotti).

“Una bella giornata per Alessio, alla dodicesima affermazione stagionale, e per la nostra terra, da sempre vocata al ciclismo e fucina di talenti – le parole del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, che ha seguito la prima giornata di gare ed ha premiato il trentino Alessio Magagnotti – “Vedere i nostri giovani competere con successo anche in queste grandi manifestazioni premia i loro sforzi e quelli delle tante realtà che sul territorio con impegno coltivano la cultura e la passione per il ciclismo”.

“Il Trentino si conferma terra di grandi eventi sportivi – le parole dell’assessore provinciale alla promozione, sport e turismo, Roberto Failoni, sul podio insieme a Ganna per la premiazione -. Queste quattro giornate di competizioni, con i più grandi campioni del ciclismo italiano a percorrere le nostre strade, proiettano ancora una volta il nostro territorio al centro del panorama sportivo internazionale”.

IL PROGRAMMA ODIERNO

I Campionati Italiani di Ciclismo su Strada 2023 proseguono oggi, venerdì 23 giugno, con l’ultimo titolo a cronometro in palio, quello dedicato alle Donne Elite. Le atlete si confronteranno sul medesimo percorso delle loro controparti maschili, 25,7 km con partenza e arrivo a Sarche e la salita verso Passo San Udalrico nella prima metà della prova.

Anche per questo, i nomi di Elisa Longo Borghini, campionessa uscente di specialità, in gara con la maglia delle Fiamme Oro, e Marta Cavalli (FDJ Suez), sono i più indiziati per portare a casa l’ambita maglia tricolore, anche se dal pronostico non può essere certamente esclusa Vittoria Guazzini (Fiamme Oro), già iridata di specialità fra le Under 23.

Oggi prima partenza in programma alle 14:30 – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite

Domani sabato 24 Giugno – Comano Terme

11:10 – Prova in Linea Uomini Elite

Domenica 25 Giugno – Comano Terme

13:00 – Prova in Linea Donne Elite.