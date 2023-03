Campionati Italiani Children a Ponte di Legno: in Slalom Gigante trionfano Giaretta e Passino

lunedì, 20 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La trentina Marta Giaretta e Andrea Passino del Cimone Ski Team trionfano in Slalom Gigante ai Campionati Italiani Children, organizzati dallo Sci Club Ponte di Legno. La gara si è disputata sulla Casola Nera a Ponte di Legno (Brescia) dove si effettuano le gare tecniche di slalom e gigante e oggi sono stati assegnati i titoli iridati della Categoria Allievi in Slalom Gigante (nelle foto di apertura © Paolo Scarsi la gara e sotto i podi femminile e maschile © Ones Media House).

In campo femminile vince dominando Marta Giaretta, atleta dello Ski Team Falconeri che nella seconda manche distacca la seconda di quasi un secondo. Emozione al traguardo per Marta che ha liberato lacrime di gioia. In seconda posizione Semire Dauti dello Sci Club Aremogna, e terza Ivy Schoelzhorn Renngemeinschaft, del Comitato Alto Adige.

In campo maschile, gara combattutissima dove ad emergere è Andrea Passino del Cimone Ski Team che ha recuperato nella seconda andandosi a conquistare una meritatissima vittoria davanti al portacolori del Vaschisone Giulio Cazzaniga e terzo David Castlunger dell’Amateur Ski team del Comitato Alto Adige.

Domani ci saranno le prove di SuperG a Temù per i Ragazzi e Slalom Speciale per gli Allievi sempre sulla Casola Nera.