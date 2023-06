Campionati Giovanili in Valsugana, ecco i quarti di finale: Diavoli, Treviso, Itas e Vero Volley non deludono

venerdì, 2 giugno 2023

Valsugana – Diavoli Powervolley, Parella Torino, Volley Treviso, Fenice Roma, Itas Trentino, Materdomini Castellana Grotte, Vero Volley Milano e Pallavolo Padova accedono ai quarti di finale delle fasi nazionali del campionato Under 17 maschile di pallavolo, in svolgimento in Valsugana. Il verdetto è maturato questo pomeriggio al termine degli ultimi match dei gironi di qualificazione, a cui hanno preso parte 16 squadre, suddivise in quattro raggruppamenti.

I Diavoli Powervolley hanno letteralmente dominato la scena nel girone E, completando il proprio percorso netto con un 3-0 alla Gupe Volley Catania: tre vittorie in altrettante partite per i lombardi, senza nemmeno perdere un set. L’altra qualificata del girone è il Parella Torino, che si è garantito il pass grazie al successo conquistato nel pomeriggio sullo Sport Team Südtirol, comunque da applausi per essere riuscito a raggiungere questa fase del torneo.

Nel girone F, invece, promozione a pieni voti per il Volley Treviso, che ha costretto a ingoiare un boccone amaro la Cucine Lube Civitanova, sconfitta al tie-break ed estromessa dai quarti di finale, conquistati invece dalla Fenice Roma, vittoriosa 3-1 nel confronto con i toscani della Volley Prato: a spianare la strada verso la vittoria ai laziali è stata l’affermazione nel primo combattutissimo parziale, chiuso sul 31-29, ma soprattutto la vittoria della mattina contro la Lube.

Si candida a recitare un ruolo da protagonista anche la squadra di casa, l’Itas Trentino, che ha vinto tutte e tre le partite disputate nel girone G. L’ultimo successo è arrivato contro la Colombo Genova, che ha fatto suo il primo set, per poi capitolare (1-3 il finale). I trentini hanno totalizzato 8 punti, primi nella classifica del raggruppamento davanti alla Materdomini Castellana Grotte, anch’essa qualificata ai quarti grazie alla vittoria (3-1) nello scontro diretto con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, costretta ad accontentarsi delle finali 9°-16° posto. Il vero big match di giornata è stato quello della mattina, che ha messo di fronte trentini e pugliesi, vinto al tie break dai ragazzi di Nardin.

Nel girone H, infine, bene il Vero Volley Milano, che ha fatto proprio anche il confronto con i calabresi della Callipo Vibo Valentia, garantendosi il primo posto in classifica e un posto da testa di serie negli ottavi di finale, conquistato anche dalla Pallavolo Padova: i veneti hanno staccato il pass vincendo la battaglia sportiva (al tie-break) contro i campani della Volley Meta sul finire della lunghissima giornata, terminata solo alle 21.30.

I risultati della sessione mattutina

GIRONE E (a Borgo Valsugana): Parella Torino – Diavoli Powervolley 0-3 (9-25, 23-25, 23-25); Sport Team Südtirol – Gupe Volley Catania 1-3 (14-25, 19-25, 25-19, 20-25).

Classifica: Diavoli Powervolley p. 6; Gupe Volley Catania 4; Parella Torino 2; Sport Team Südtirol 0.

GIRONE F (a Caldonazzo): Cucine Lube Civitanova – Fenice Roma 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 22-25); Volley Treviso – Volley Prato 3-0 (25-18, 26-24, 25-13).

Classifica: Volley Treviso p. 6; Cucine Lube Civitanova e Fenice Roma 3; Volley Prato 0.

GIRONE G (a Pergine Valsugana): Colombo Genova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 21-25); Itas Trentino Volley – Materdomini Castellana Grotte 3-2 (23-25, 27-25, 25-23, 21-25, 15-9).

Classifica: Itas Trentino Volley p. 5; Materdomini Castellana Grotte 4; Gas Sales Bluenergy Piacenza 3; Colombo Genova 0.

GIRONE H (a Levico Terme): Callipo Vibo Valentia – Pallavolo Padova 0-3 (22-25, 21-25, 14-25); Vero Volley Milano – Volley Meta 3-2 (25-15, 18-25, 18-25, 25-21, 15-8).

Classifica: Vero Volley Milano p. 5; Pallavolo Padova e Volley Meta 3; Callipo Vibo Valentia 1.

I risultati della sessione pomeridiana

GIRONE E (a Borgo Valsugana): Parella Torino – Sport Team Südtirol 3-0 (25-12, 25-23, 25-13); Diavoli Powervolley – Gupe Volley Catania 3-0 (25-17, 25-15, 25-16).

Classifica finale: Diavoli Powervolley p. 9; Parella Torino 5; Gupe Volley Catania 4; Sport Team Südtirol 0.

GIRONE F (a Caldonazzo): Cucine Lube Civitanova – Volley Treviso 2-3 (18-25, 27-25, 17-25, 25-23, 11-15); Fenice Roma – Volley Prato 3-1 (31-29, 18-25, 25-17, 25-22).

Classifica finale: Volley Treviso p. 8; Fenice Roma 6; Cucine Lube Civitanova 4; Volley Prato 0.

GIRONE G (a Pergine Valsugana): Colombo Genova – Itas Trentino Volley 1-3 (25-22, 28-30, 20-25, 21-25); Gas Sales Bluenergy Piacenza – Materdomini Castellana Grotte 1-3 (19-25, 22-25, 26-24, 18-25).

Classifica finale: Itas Trentino Volley p. 8; Materdomini Castellana Grotte 7; Gas Sales Bluenergy Piacenza 3; Colombo Genova 0.

GIRONE H (a Levico Terme): Callipo Vibo Valentia – Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 16-25, 21-25); Pallavolo Padova – Volley Meta 3-2 (21-25, 23-25, 25-19, 25-20, 15-11).

Classifica finale: Vero Volley Milano p. 8; Pallavolo Padova 5; Volley Meta 4; Callipo Vibo Valentia 1.

Il programma dei quarti di finale

Diavoli Powervolley – Fenice Roma (a Borgo Valsugana ore 10.30)

Volley Treviso – Parella Torino (a Caldonazzo ore 10.30)

Itas Trentino Volley – Pallavolo Padova (a Pergine Valsugana ore 10.30)

Vero Volley Milano – Materdomini Castellana Grotte (a Levico Terme ore

10.30)

Il programma delle semifinali 9°-16° posto

Gupe Volley Catania – Volley Meta (a Borgo Valsugana ore 9)

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza (a Caldonazzo ore 9)

Sport Team Südtirol – Callipo Vibo Valentia (a Pergine Valsugana ore 9)

Volley Prato – Colombo Genova (a Levico Terme ore 9)