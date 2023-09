Campionati Europei Pattinaggio a Ponte di Legno, altre sei medaglie per gli azzurri

sabato, 2 settembre 2023

Ponte di Legno – Oltre ai 2 bronzi di ieri, conquistati nella Solo dance Senior, al bottino azzurro si aggiungono altre 6 medaglie. La quarta giornata dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista le categorie Cadetti e Jeunesse con la Free dance. Sul podio, si diceva, i Cadetti Mariaclaudia Parziale (oro), Luca Buonincontro (oro) e Matteo di Nunzio (bronzo) e gli Jeunesse Yuri Allegranti (argento), Giulia Biagi (argento) e Alice Vedova (bronzo).

Qui Cadetti/e. La prima medaglia d’oro arriva dunque con le Cadette grazie all’ottima prova della nostra Mariaclaudia Parziale, seconda all’Europeo dello scorso anno ad Andorra, che chiude al termine della Style dance con 119.40 punti; seconda la portoghese Albina Kachur con 112.85 e terza l’ispanica Judit Sellent Vilar con 104.26, reduce da un secondo posto al campionato spagnolo. Le altre due azzurre in gara, Rachele Romanut e Ludovica Ambrosino, mantengono rispettivamente al quinto e al settimo posto con 97.85 e 87.76.

E sale sul gradino più alto del podio anche il campione italiano in carica Luca Buonincontro (15enne di Montebelluna) che va in testa alla classifica dei Cadetti con 109.04 punti e il programma “I’m the Ocean”; seconda la Nazionale portoghese con Francisco Goncalves (105.76) e terza ancora la nostra bandiera con Matteo di Nunzio (98.64). Quinto, con 84.99, Alessandro Grossi, secondo classificato alla World Cup di Trieste.

Qui Jeunesse. Tra i ragazzi Jeunesse, invece, il nostro 16enne di Bologna Yuri Allegranti totalizza 115.28 con “Blindness”; davanti a lui solo lo spagnolo Joel Ribeiro Diaz con 120.09, dietro l’altro ispanico, il campione nazionale Joan Jardi Marco, con 102.81.

Largo infine alle ragazze Jeunesse dove la nostra 16enne di Firenze e campionessa italiana in carica Giulia Biagi, non riesce ad afferrare l’oro e retrocede di una posizione fermandosi a 111.04. Gradino più alto del podio per l’olandese Quinty Van Lare (114.50), mentre la medaglia di bronzo va alla trevigiana Alice Vedova con 109.24 grazie alla sua “Marie Antoniette”; quinto il Bolero di Elisa Cavina con 92.61.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

13.50 Style dance Cadetti Coppie danza

14.20 Style dance Jeunesse Coppie danza

15.05 Style dance Junior Coppie danza

15.55 Style dance Senior Coppie danza

17.15 Short Coppie Artistico Cadetti

17.40 Short Coppie Artistico Jeunesse

18.05 Short Coppie Artistico Junior

18.20 Short Coppie Artistico Senior

LE MEDAGLIE AZZURRE DI OGGI

SOLO DANCE CADETTI FEMMINILE

1. Mariaclaudia Parziale (ITA)

2. Albina Kachur (POR)

3. Judit Sellent Vilar (ESP)

SOLO DANCE CADETTI MASCHILE

1. Luca Buonincontro (ITA)

2. Francisco Goncalves (POR)

3. Matteo di Nunzio (ITA)

SOLO DANCE JEUNESSE MASCHILE

1. Joel Ribeiro Diaz (ESP)

2. Yuri Allegranti (ITA)

3. Joan Jardi Marco (ESP)

SOLO DANCE JEUNESSE FEMMINILE

1. Quinty Van Lare (NED)

2. Giulia Biagi (ITA)

3. Alice Vedova (ITA)

Per seguire la diretta streaming dell’evento sulla FisrTv qui

Per consultare il programma, i risultati e gli ingressi in pista qui