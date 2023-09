Campionati Europei di pattinaggio artistico, gran finale a Ponte di Legno

venerdì, 8 settembre 2023

Ponte di Legno – La decima giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista con lo Short program i Cadetti e gli Jeunesse del Libero. Domani in pista Junior e Senior con il programma lungo.

CADETTI – Attualmente fuori dal podio le nostre Cadette Noemi Biondi e Irene D’Auria che si fermano rispettivamente quinta e settima con 50.00 e 45.16. In testa la spagnola Johanna Solvas Garcia con 62.33, seconda la portoghese Rita Custòdio Alfonso con 52.43 e terza l’ispanica Alba Duch Lafuerza con 52.41. Da segnalare l’assenza della nostra azzurra Victoria Baldo, campionessa italiana 2023. Tra i colleghi del maschile hanno dato il massimo i tre azzurri in gara. Con 51.03 Gianmaria Giacomi (foto © Raniero Corbelletti) si è momentaneamente stabilito al quinto posto della classifica, mentre i compagni di squadra Mattia Danesi ed Ettore Trento si fermano alla settima e all’ottava posizione con 45.79 e 44.51. Dopo lo Short il podio è in mano alla Spagna con Pol Forne Tomàs (64.29) e Lluis Gàmez Garcia (55.43); segue il Portogallo con Joao Pedro Cruz, 52.64.

JEUNESSE – Tiene alta la bandiera italiana Matilde Caputo che alla fine dello Short totalizza 66.73, un punteggio che le vale la terza posizione. Prima attualmente la portoghese Madalena Rodrigues Costa con 93.75 e seconda la spagnola Paula Roman Martì con 69.08. Sesto posto per la nostra Martina Stefani (56.08) e ottavo per Chiara Tegamelli (51.95).

Non ci sono invece Jeunesse azzurri in gara per la categoria maschile. Dominano gli spagnoli con Unai Cereijo Garcia (84.27) e Carlos Prieto Almeida (75.03) seguiti dal portoghese Martim Rodrigues (38.57).

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SABATO 9 SETTEMBRE

14.00 Long Program Junior Femminile

16.30 Long Program Junior Maschile

18.05 Long Program Senior Femminile

20.45 Long Program Senior Maschile

22.30 Premiazioni