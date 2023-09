Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno: pioggia di medaglie azzurre

martedì, 5 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il medagliere della Nazionale italiana ai Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) si incrementa: nella settima giornata di gare, infatti, grazie alle Coppie danza e alle Coppie artistico l’Italia del ct Fabio Hollan raggiunge provvisoriamente quota 24.

COPPIE DANZA – Si parte con i Cadetti dove mantengono salda la prima posizione gli azzurri – neo campioni italiani – Mariaclaudia Parziale e Matteo di Nunzio che totalizzano un punteggio finale di 97.30. Dietro di loro i portoghesi Leonor Ferreira Sousa e Martim Sousa con 84.06 e terzo posto confermato per gli azzurri Carlotta Bruzzi e Alessandro Grossi con 80.31; quarti Anna Moscufo e Abramo Rocca, 64.86 (Chiara De Luca e Mattia Qualizza foto © Raniero Corbelletti).

Tra gli Jeunesse rimane in testa la Nazionale di casa grazie ad un’altra coppia neo campionessa italiana, ossia quella composta da Elisa Cavina e Yuri Allegranti; il tandem chiude l’Europeo con 98.94 punti. Mantengono salda la seconda posizione anche gli azzurri Diana Valente e Valerio Massimo Paoletti (89.59); terzi gli spagnoli India Gonzalez Rojo e Gerardo Berciano Rojo (84.56). La terza coppia tricolore, composta da Chiara Chemello e Cristian Poli, è quinta con 75.35.

Italia fuori dai giochi, invece, per quanto riguarda gli Junior: Alice Vedova ed Emanuele Babuin si fermano in quarta posizione (106.29), dietro di loro anche Mathilda Pietrobuoni e Davide Benassi (104.80). Il podio, al termine della Free dance, si compone con il Portogallo in testa grazie al balzo dalla seconda alla prima posizione di Mariana Sofia Pinheiro e Diogo Daniel Ferreira, 129.48; salgono dal terzo posto gli spagnoli Lidia Alomà Delgado e Ot Font Fernandez (116.38), medaglia di bronzo per

Ema Pitoco Sousa e Diogo Carvalho che con 111.53 vedono sfumare l’oro.

Infine i Senior dove c’è un ribaltamento delle posizioni in classifica. Vincono la medaglia d’oro Chiara de Luca e Mattia Qualizza con 130.00 e il loro programma “A difficult relationship”; la coppia azzurra di nuova formazione sorpassa dunque gli spagnoli Lidia Mateo Vazquez e Manuel Delgado Alonso, 127.93 punti. Terzo posto ancora occupato dall’Italia con Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi che balzano sul podio direttamente dal quinto posto con 125.92 e il loro “Love and Psyche”. Retrocedono invece dalla terza alla quarta posizione i nostri bolognesi Ilaria Golluscio e Samuele Stasi, 119.23.

COPPIE ARTISTICO – Tre i tandem Cadetti in gara e tutti e tre italiani. La graduatoria non riserva sorprese e si conferma uguale a quella stilata al termine dello Short con Alice Pozzobon e Alessio Cocci in testa con 96.27, seguono Angela Maria Costantino e Mattia Danesi con 90.71 e Maelle Milzi e Rodolfo Cortini con 81.06.

Tre coppie azzurre in gara anche tra gli Jeunesse. Qui si registra il sorpasso di Ludovica Pari e Noah Cavallini che, con il programma “The metaverse” mettono al collo la medaglia d’oro con 84.39 punti confermandosi campioni Europei dopo il successo dello scorso anno; secondi i modenesi Margherita Zaccuri e Bryan Oviasuyi (82.24) e terzi Alessia Berto e Thomas Lauri (61.80).

Una coppia in gara per gli Junior: Ilaria Mattioli e Manuel Rossi che meritano 122.40 con il programma sulla musica “Moonlight”. Infine tra i Senior primi i campioni mondiali 2021 Alice Piazzi e Alessandro Bozzini con 175.63, secondi con “Batman&Catwoman” Caterina Locuratolo e Jacopo Russo con 151.80 e terzi i vicentini Anna Sartori e Andrea Di Punzio, bronzo agli Europei targati 2022 ad Andorra, con 125.37.

LE MEDAGLIE AZZURRE DI OGGI

COPPIE DANZA CADETTI

1. Mariaclaudia Parziale e Matteo Di Nunzio (ITA)

2. Leonor Ferreira Sousa e Martim Sousa (POR)

3. Carlotta Bruzzi e Alessandro Grossi (ITA)

COPPIE DANZA JEUNESSE

1. Elisa Cavina e Yuri Allegranti (ITA)

2. Diana Valente e Valerio Massimo Paoletti (ITA)

3. India Gonzalez Rojo e Gerardo Berciano Rojo (ESP)

COPPIE DANZA SENIOR

1. Chiara de Luca e Mattia Qualizza (ITA)

2. Lidia Mateo Vazquez e Manuel Delgado Alonso (ESP)

3. Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi (ITA)

COPPIE ARTISTICO CADETTI

1. Alice Pozzobon e Alessio Cocci (ITA)

2. Angela Maria Costantino e Mattia Danesi (ITA)

3. Maelle Milzi e Rodolfo Cortini (ITA)

COPPIE ARTISTICO JEUNESSE

1. Ludovica Pari e Noah Cavallini (ITA)

2. Margherita Zaccuri e Bryan Oviasuyi (ITA)

3. Alessia Berto e Thomas Lauri (ITA)

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1. Ilaria Mattioli e Manuel Rossi (ITA)

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1. Alice Piazzi e Alessandro Bozzini (ITA)

2. Caterina Locuratolo e Jacopo Russo (ITA)

3. Anna Sartori e Andrea Di Punzio (ITA)

IL PROGRAMMA DI DOMANI, GIOVEDì 6 SETTEMBRE 2023

14.10 Long program Cadetti Inline maschile e femminile

15.45 Long program Jeunesse Inline maschile e femminile

16.55 Long program Junior Inline femminile

17.50 Long program Junior Inline maschile

18.20 Long program Senior Inline femminile

19.40 Long program Senior Inline maschile

20.10 Premiazioni.