Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno: otto medaglie azzurre

mercoledì, 6 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’ottava giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista tutte le categorie dell’Inline con il programma lungo. Anche in questo caso l’Italia ha ben figurato portando a casa 8 medaglie (4 d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo) che si sommano alle 24 conquistate finora (Panfili nella foto-©-Raniero-Corbelletti).

Cadetti – Medaglia d’oro, con un punteggio di 101.33, per la nostra Rachele Bianchi (di La Spezia), lo scorso anno seconda all’Europeo di Andorra. Dietro di lei la campionessa nazionale dell’Ucraina Emilla Karavai con 67.98 e terza la polacca Natalia Wiatroszak, 65.94. Un solo Cadetto in gara: dall’Ucraina il 12enne Vladyslav Archynkii che totalizza 63.67.

Jeunesse – Anche qui sul primo gradino del podio sventola il tricolore grazie alla 15enne di Trevignano campionessa italiana 2023 Sofia De Lazzari che raggiunge 100.82 punti. Seguono la Nazionale polacca con Julia Gierszewska (63.62) e quella ucraina con Kateryna Lysykhina (45.46) che ha portato un programma su “Les Miserables”. In gara per i maschi Jeunesse solamente lo spagnolo Ivan Jimenez Lopez, 80.10.

Junior – In questo caso le nostre azzurre Clara Barattoni e Angelica Piovensan si piazzano rispettivamente al terzo e quarto posto con i punteggi di 79.54 e 78.75. Medaglia di bronzo, dunque, per la 17enne di

trevigiana di San Vendemiano che ha impostato il long program su melodie arabe e che nella vita studia al liceo scientifico. Mentre la collega azzurra di Varago di Maserada sul Piave ha portato un lungo sulle musiche di “Over the reinbow” e sull’importanza di combattere per i propri sogni. Vince l’oro la spagnola Paula Romaguera Perez (118.91), seconda la connazionale Macarena Piotto Gutierrez (110.77). Tra i colleghi del maschile primo posto mai messo in discussione per la Nazionale spagnola con David Gutierrez Bollain con 139.41, secondo per l’azzurro 18enne di Bologna Francesco Vittuari che con il suo “Madness” ha ottenuto 100.62.

“Mi sono classificata terza ma sono molto soddisfatta considerato che solo una settimana fa ho dovuto fare i conti con una piccolo infortunio alla caviglia destra – racconta Clara Barattoni – Non ho dunque potuto gareggiare al meglio, ma sono felice di esserci e di aver realizzato un buono short che mi ha permesso di salire a podio, nonostante un lungo non perfetto”.

“Mi sono riconfermato vicecampione europeo, sono abbastanza contento del lungo, nonostante nello short potessi fare meglio – racconta Francesco Vittuari – Sapevo che il livello era altissimo e che lo spagnolo David Gutierrez Bollain è un avversario tosto. Mi dispiace non gareggi ai Mondiali, io invece inizierò la preparazione per la Colombia già a partire da domani”.

Senior – Mantiene la prima posizione al termine del Long program la nostra 26enne triestina, seconda agli Europei targati 2022, Metka Kuk che ottiene 126.04 punti, resta dietro la spagnola Nonaya Cuervo Sanjurjo con 117.29 e terzo gradino del podio per l’azzurra Alessia Bilancioni, 22 anni di Morciano di Romagna, con 107.11. E per i ragazzi è il 29enne di Venezia Antonio Panfili a vincere con 138.04 punti e il suo “Soundtrack”, dietro il collega azzurro Elvis Martinello (20 anni di Castello di Godego) con 124.21 e il suo lungo sui nativi americani.

“Nella vita insegno alle scuole elementari – racconta la campionessa Europea Metka Kuk – Sono orgogliosa di aver portato le mie coreografie a questo evento continentale”. Al suo fianco la compagna di squadra Alessia Bilancioni, terza ai recenti Campionati italiani di Ponte di Legno, che stringe tra le mani il suo portafortuna: un peluche ippopotamo: “Era il mio primo Europeo e nel programma lungo ho affrontato il bullismo, un tema che sento molto”.

Nel duetto tra Antonio Panfili ed Elvis Martinello la spunta il primo, che si laurea per la quinta volta campione continentale: “È sempre un’emozione e auguro a tutti i piccoli pattinatori di avere la determinazione per arrivarci. Ora testa ai Mondiali”.

“Era il mio primo Europeo dunque sono felice per il risultato – dice Elvis Martinello – Nell’ultimo mese ho faticato negli allenamenti dunque bene per questo secondo posto”.

LE MEDAGLIE AZZURRE DI OGGI

INLINE CADETTE

1. Rachele Bianchi (ITA)

2. Emilla Karavai (UKR)

3. Natalia Wiatroszak (POL)

INLINE JEUNESSE FEMMINILE

1. Sofia De Lazzari (ITA)

2. Julia Gierszewska (POL)

3. Kateryna Lysykhina (UKR)

INLINE JUNIOR FEMMINILE

1. Paula Romaguera Perez (ESP)

2. Macarena Piotto Gutierrez (ESP)

3. Clara Barattoni (ITA)

INLINE JUNIOR MASCHILE

1. David Gutierrez Bollain (ESP)

2. Francesco Vittuari (ITA)

INLINE SENIOR FEMMILINE

1. Metka Kuk (ITA)

2. Nonaya Cuervo Sanjurjo (ESP)

3. Alessia Bilancioni (ITA)

INLINE SENIOR MASCHILE

1. Antonio Panfili (ITA)

2. Elvis Martinello (ITA)

IL PROGRAMMA DI DOMANI, GIOVEDì 7 SETTEMBRE

14.15 Short program Junior femminile

16.00 Short program Junior maschile

17.15 Short program Senior femminile

19.20 Short program Senior maschile