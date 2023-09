Campionati Europei di Pattinaggio a Ponte di Legno, italiani in prima linea anche nel Libero

giovedì, 7 settembre 2023

Ponte di Legno – La nona giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista con lo Short program gli Junior e i Senior del Libero. Domani in pista Cadetti e Jeunesse. Foto di Raniero Corbelletti (nella foto Chiara Barozzini e Alessandro Liberatore).

QUI JUNIOR. A tenere la bandiera italiana sul podio è Federica Pizzingrilli che si piazza momentaneamente al terzo posto con 58.93 punti. Prima posizione per la spagnola Elna Francés Marìn con 70.70 e seconda per la portoghese Catarina Cunha Craveiro con 67.30. L’altra nostra azzurra, Elisa Scaccia, si ferma sesta con 46.25. Situazione simile tra i ragazzi con il nostro Davide De Marchi che si trova terzo con 57.10 punti. Prima di lui due spagnoli: Ferran Clavero Genicio (81.50) e Arnau Perez Montero (62.43). Quinto l’italiano Riccardo Bonotto con 39.39.

QUI SENIOR. Nonostante l’assenza di Giada Luppi (ferma in via precauzionale per il Mondiale in Colombia), l’Italia trova posto nel podio. Seconda posizione al termine dello Short per Chiara Barozzini con 61.97 e terzo per Sofia Paronetto che con 59.33. Entrambe si piazzano alle spalle della capoclasse spagnola Carla Escrich Solé che raggiunge i 69.55. Tra i colleghi del maschile primo posto per il nostro Alessandro Liberatore che, con 103.89, supera lo spagnolo Pau Garcìa Domec (101.19) e l’altro ispanico Kilian Gomis Sanchez (98.22). I long program sono a calendario nella giornata di sabato.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, VENERDì 8 SETTEMBRE 2023

16.10 Short program Cadetti femminile

18.00 Short program Cadetti maschile

19.35 Short program Jeunesse femminile

21.15 Short program Jeunesse maschile

Per seguire la diretta streaming dell’evento sulla FisrTv qui

Per consultare il programma, i risultati e gli ingressi in pista qui