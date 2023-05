Campionati Europei di iQFOiL: il gardesano Nicolò Renna in top ten

venerdì, 12 maggio 2023

Torbole (Trento) – Il gardesano Nicolò Renna rimane in top ten, al termine della seconda giornata di Gold fleet dei Campionati Europei di iQFOiL 2023 a Patrasso, in Grecia (foto © Fiv). A differenza dei giorni precedenti cambiano le condizioni del vento che cala vistosamente concedendo quattro prove di slalom.

Oltre 200 atleti rappresentanti di 33 nazioni si stanno contendendo il titolo continentale in 5 giornate di gare intense. Nicolò Renna rimane in top ten, Marta Maggetti si batte per accorciare la classifica e per entrambi i casi sarà determinante la giornata di domani, ultima delle fasi finali, per poter accedere alle medal series.

Le dichiarazioni dei protagonisti:

iQFOiL Maschile – Tecnico FIV Adriano Stella: “Giornata particolarmente lunga che ha costretto i ragazzi in acqua fino al tardo pomeriggio. Queste quattro prove di slalom disputare oggi hanno dato una nuova fisionomia alla classifica. Era importante per Nicolò Renna cercare gli spunti giusti in ogni singola prova per rimanere nel gruppo di testa. Purtroppo qualche punto è stato perso, ma anche gli avversari sono stati costretti a giocarsi qualche scarto proprio oggi. Domani sarà fondamentale mantenere l’atteggiamento giusto, da parte di tutti, per massimizzare il risultato in classifica. Sono soddisfatto dei ragazzi, non era facile interpretare la giornata di oggi dopo tre giorni di vento forte; bisognava resettarsi su nuovi parametri. Confido che anche domani tutti siano focalizzati sulla performance.”

iQFOiL Femminile – Tecnico FIV Riccardo Belli dell’Isca: “Giornata lunghissima ed estenuante: soltanto alle venti (ora italiana ndr) siamo potuti tornare a terra. La giornata è stata caratterizzata da poco vento, per questo sono state disputate quattro prove di slalom. La classifica è ancora ragionevolmente corta permettendo a Marta Maggetti di sperare nella top ten. Domani sarà fondamentale non abbassare mai la guardia cercando di ottimizzare al massimo ogni possibilità.”

iQFOiL Maschile

Daniele BENEDETTI (SV GdF)

– Luca DI TOMASSI (SV GdF)

– Nicolò RENNA (Fiamme Oro)

Tecnico: – Adriano STELLA

iQFOiL Femminiòe

– Marta MAGGETTI (SVGdF)

– Giorgia SPECIALE (Fiamme Oro)

Tecnico: – Riccardo BELLI DELL’ISCA

Sviluppo & Under:

– Carola Colasanto (Tognazzi MV)

– Manolo Modena (CS Torbole)

– Linda Oprandi(ASD Kalterer)

– Federico Pilloni (YCC Smeralda)

– Sofia Renna (CS Torbole)

– Leonardo Tomasini (CS Torbole)

Tecnico: Mauro Covre

Classifiche: https://iqeuropeans2023greece.sailti.com/en/default/races/race-resultsall.