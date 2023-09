Campionati Europei di Cross Triathlon e Duathlon a Riva del Garda

giovedì, 7 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – L’Alto Garda nel segno dell’European Cross Triathlon and Duathlon Championship Riva del Garda Trentino, con in palio i titoli Elite, Under 23, Junior, Age Group e Paratriathlon. In tutto saranno 332 gli atleti, in rappresentanza di 17 nazioni, che parteciperanno domani – venerdì 8 settembre – all’Europe Triathlon Cross Duathlon Championships e sabato 10 settembre all’Europe Triathlon Cross Triathlon Championships, con un totale di 135 italiani al via, considerando tutte le categorie.

Diverse le autorità che hanno partecipato, a partire dai rappresentanti delle istituzioni del territorio Roberto Failoni, assessore Turismo Sport Provincia Autonoma di Trento; Silvio Rigatti, presidente Garda Trentino e Lorenzo Pozzer, Assessore Sport Riva del Garda, che hanno posto l’accento in particolare sul connubio sport e turismo in una località considerata una delle capitali mondiali dello sport outdoor.

Sono intervenuti anche Riccardo Giubilei, il Presidente della Federazione Italiana Triathlon, che ha sottolineato la nuova filiera organizzativa creata dalla FITri che sta portando un numero sempre maggiori di grandi eventi in Italia, mettendo i team organizzatori nelle condizioni ideali di poter lavorare con le istituzioni locali; e Renato Bertrandi, il Presidente di Europe Triathlon, che ha sottolineato l’importanza di avere portato in Italia un evento così importante in un luogo conosciuto in tutto il mondo per la sua vocazione sportiva.

Per quanto riguarda il lato agonistico, alla presenza anche del responsabile tecnico di settore Stefano Davite, hanno condiviso il loro stato di forma a poche ore dal via Marta Menditto (campionessa mondiale di cross triathlon U23 nel 2022), che sarà al sia del cross duathlon, sia del cross triathlon, e Giuseppe Lamastra (campione europeo di cross duathlon nel 2022 ad Andalo), il capitano e veterano del team azzurro, entusiasta di poter gareggiare in casa e di poter condividere quest’ulteriore importante appuntamento internazionale anche con tanti giovani atleti della nazionale azzurra.

Sono intervenuti alla presentazione anche Paola Mora (presidente CONI Trento), Marco Torboli (presidente APM), Marco Dalla Riva (Trentino Marketing), Salvatore Ascione (dirigente della Polizia di Stato presso il Commissariato di Riva del Garda e vice questore di Trento), Matteo Lazzizzera (vicepresidente CIP Provinciale) e anche l’ex ciclista professionista, e triatleta, Alessandro Bertolini, a testimonianza dell’importanza della cooperazione e del proficuo lavoro di gruppo che si sta facendo per realizzare questo grande evento.

“Siamo molto orgogliosi – sostiene Maurizio Rossini, Trentino Marketing – di ospitare nello splendido scenario di Riva del Garda i Campionati Europei di Cross Triathlon e Cross Duathlon 2023. È l’appuntamento che assegna i titoli europei di specialità Elite, Under 23, Junior, Age Group e Paratriathlon. Una manifestazione importante che coinvolge tante categorie diverse e ci testimonia, dunque, come la multidisciplina trovi in Trentino il terreno ideale per gareggiare al meglio a tutti i livelli. Diamo quindi il nostro benvenuto ai tanti atleti provenienti da tutta Europa con il desiderio che possano apprezzare un territorio di incomparabile bellezza, dove lo sport incontra le meraviglie della natura”.

Tanti i big ai nastri di partenza, tra cui nel cross duathlon il belga Sebastien Carabin (oro agli Europei di Cross Duathlon del 2022 a Bilbao) e l’austriaca Carina Wasle (vice campionessa mondiale di cross duathlon nel 2022 a Targu Mures), al via anche nel cross triathlon così come il ceco Lukas Kocar (vice campione mondiale di cross triathlon 2023 a Ibiza).

I percorsi che vedranno impegnati gli atleti nelle varie categorie sono davvero unici, spettacolari e mozzafiato dal punto di vista paesaggistico e sfidanti dal punto di vista tecnico: il cross duathlon per Elite, U23 ed Age Group prevede una prima frazione di corsa di 6 chilometri, quindi 21 in mountain bike e ancora 6 a piedi (distanze dimezzate per gli Junior); il cross triathlon Elite, U23 ed AG sarà strutturato invece su 1K di nuoto, 21K di mtb e 6K di trail run (metà strada per gli Junior).

Oltre ai due Campionati Europei, ci sarà un altro importante appuntamento che si svolgerà nella giornata di sabato 9 settembre: la finale del circuito triathlon Kids Nord-Ovest.

Ad organizzare ed ospitare la manifestazione è la TRI-Swim Gardatrentino (associazione che in questi ultimi anni è cresciuta molto e vanta un numeroso gruppo di giovani triatleti), al via della finale nelle varie categorie saranno più di 300 (Junior e Youth A e B gareggeranno il mattino, minicuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi il pomeriggio).

La TRI-Swim ha deciso di dedicare questa edizione speciale ad Andrea Bertoldi, che fino a poco fa faceva parte del gruppo, ma che a causa di un incidente stradale non c’è più.

“Abbiamo voluto ricordare Andrea – afferma Gianluca Tasin, presidente TRI-Swim Gardatrentino – la sua grande passione per lo sport e il triathlon dedicandogli la gara, in modo che possa continuare ad essere qui con noi, attraverso i sorrisi dei bambini che condividono la sua stessa passione. Desideriamo ringraziare la Pro Loco di Rione ed in modo particolare il papà Albino per il sostegno e l’organizzazione del pasta party che verrà offerto da loro a tutti i concorrenti. Inoltre, anche quest’anno ci tenevamo in modo particolare a portare avanti il progetto di collaborazione con la FITri per quello che riguarda la conciliazione dello sport con il diabete giovanile. Lo sport è la “miglior medicina” e per questo abbiamo deciso di fare una raccolta fondi e donare il ricavato all’Associazione Diabete Giovanile Trentina che svolge attività in favore di ragazzi e delle loro famiglie, organizzando campi scuola e weekend informativi per favorire l’autocontrollo del diabete e l’accettazione della malattia”.