Campionati Europei a Ponte di Legno, in pista le coppie danza e artistico: i risultati

domenica, 3 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La quinta giornata di gare dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a Ponte di Legno (Brescia) ha visto in pista le categorie Senior, Junior, Cadetti e Jeunesse delle Coppie danza e delle Coppie artistico, rispettivamente con la Style dance e con lo Short program.

Qui Coppie danza. Si parte con i Cadetti: al termine della Style dance, l’Italia occupa la prima posizione grazie a Mariaclaudia Parziale e Matteo di Nunzio che totalizzano 38.00 punti. Dietro di loro i portoghesi Leonor Ferreira Sousa e Martim Sousa con 37.10 e terzo posto provvisorio per gli azzurri Carlotta Bruzzi e Alessandro Grossi con 32.80; si fermano quarti Anna Moscufo e Abramo Rocca, 22.80. Tra gli Jeunesse ancora in testa la Nazionale di casa grazie ad Elisa Cavina e Yuri Allegranti (38.85), secondi gli azzurri Diana Valente e Valerio Massimo Paoletti (35.40) e terzi gli spagnoli India Gonzalez Rojo e Gerardo Berciano Rojo (35.00). La terza coppia tricolore, composta da Chiara Chemello e Cristian Poli, di ferma in quinta posizione con 28.80. Italia momentaneamente fuori dal podio, invece, per quanto riguarda gli Junior: Alice Vedova ed Emanuele Babuin si fermano in quarta posizione (42.91), dietro di loro anche Mathilda Pietrobuoni e Davide Benassi (41.45). Il podio, al termine della Style dance, è così composto: Portogallo in testa con Ema Pitoco Sousa e Diogo Carvalho (52.03), secondi i connazionali Mariana Sofia Pinheiro e Diogo Daniel Ferreira (47.40) e terzi gli spagnoli Lidia Alomà Delgado e Ot Font Fernandez (47.00). Infine i Senior dove le coppie azzurre si piazzano alle spalle della Nazionale spagnola che domina provvisoriamente con Lidia Mateo Vazquez e Manuel Delgado Alonso, 52.64 punti. Dietro gli azzurri Chiara de Luca e Mattia Qualizza (50.83) e terzi Ilaria Golluscio e Samuele Stasi (50.67); quinti Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi con 49.13.

Qui Coppie artistico. Tre i tandem Cadetti in gara e tutti e tre italiani. Al momento guidano la classifica Alice Pozzobon e Alessio Cocci con 34.81, seguono Angela Maria Costantino e Mattia Danesi con 34.14 e Maelle Milzi e Rodolfo Cortini con 30.41. Tre coppie azzurre in gara anche tra gli Jeunesse: Margherita Zaccuri e Bryan Oviasuyi (28.42), Ludovica Pari e Noah Cavallini (26.52) e Alessia Berto e Thomas Lauri (22.85). Una coppia in gara per gli Junior: Ilaria Mattioli e Manuel Rossi, 40.24. Infine tra i Senior primi Alice Piazzi e Alessandro Bozzini con 65.54, secondi Caterina Locuratolo e Jacopo Russo con 59.32 e terzi Anna Sartori e Andrea Di Punzio con 46.65.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, LUNEDì 4 SETTEMBRE 2023

15.05 Short Cadetti Inline maschile e femminile

16.20 Short Jeunesse Inline maschile e femminile

17.20 Short Junior Inline femminile

18.00 Short Junior Inline maschile

18.20 Short Senior Inline femminile

19.20 Short Senior Inline maschile

Per seguire la diretta streaming dell’evento sulla FisrTv qui

Per consultare il programma, i risultati e gli ingressi in pista qui