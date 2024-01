Calciomercato: Kurtic al Sudtirol, Gianotti al Trento

venerdì, 5 gennaio 2024

Bolzano – L’FC Südtirol ha acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jasmin Kurtić, 34enne centrocampista dalla grande esperienza, proveniente – da svincolato – dalla formazione rumena dell’Universitatea Craiova. Ha sottoscritto con il club biancorosso un contratto fino al termine della corrente stagione agonistica, ovvero fino al 30 giugno 2024. Foto @Ufficio Stampa FCS – Franz Tschager.

Jasmin Kurtić è nato il 10 gennaio 1989 a Črnomelj, in Slovenia. 186 centimetri per 88 kg, ambidestro gioca come centrocampista centrale e all’occorrenza ricopre anche i ruoli di trequartista o mediano. È un robusto jolly di centrocampo che può giocare davanti alla difesa oppure come mezzala in quanto, dotato di tecnica e duttilità tattica. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Le sue caratteristiche sono prevalentemente offensive e gli permettono di poter giocare anche da trequartista. Ambidestro, abile nel calciare le punizioni, nello stacco, nel gioco aereo e nel saltare l’uomo.

Nazionale sloveno con 89 presenze e 2 reti e 5 assist (6 presenze nelle selezioni giovanili U20 3 U21) impreziosite dalle partecipazioni a qualificazioni europee, mondiali, Uefa Nations League, vanta una lunga e importante carriera. Inizia a giocare nel 2007 con la maglia del Bela Krajina nella B slovena, prima di passare al Gorica, nella massima divisione del suo Paese.

Nel gennaio 2011 la prima esperienza italiana: Palermo, in A; a seguire una stagione a Varese in B e poi tanta serie A, rispettivamente con le maglie di Palermo, Sassuolo, Torino, Fiorentina, prima di approdare all’Atalanta nel luglio 2015, quindi la Spal, sempre in A, dal gennaio 2018 al gennaio 2020, quando approda al Parma in A, per disputare con i ducali anche la stagione 2020-2021. Il 18 luglio 2021 si trasferisce al Paok Salonicco e, dal giugno scorso l’esperienza rumena con l’Universitatea Craiova, con cui ha giocato la prima parte della corrente stagione (17 presenze, 2 reti).

Complessivamente vanta 289 gare in Serie A con 29 reti e 16 assist, 42 in B con 2 reti e 3 assist tra campionato e play-off, a cui si aggiungono oltre un centinaio di presenze tra Super League 1, Druga Liga, Super Liga e Prva Liga con 21 reti e 5 assist.

“Già essere in biancorosso mi fa molto piacere. Sono colori a cui sono particolarmente affezionato, infatti primi passi veri e propri della mia carriera li ho fatti nel Varese, che è biancorosso. Sono ancora più contento di essere rientrato in Italia. L’impressione nel varcare la soglia di questo centro è incredibile. Sono stato in molti posti, ma qui ho trovato uno dei luoghi più belli. Il mio primo pensiero è proiettato al campo, alla volontà di lottare in ogni partita, in ogni allenamento e dare sempre il massimo per questa maglia, per questa realtà con la volontà di raggiungere l’obiettivo comune, che rappresenta la cosa più importante. La serie B è un campionato molto impegnativo. Ho conosciuto realmente questo club lo scorso, grazie al grande risultato che ha colto, inoltre ritrovo qui due ex compagni di squadra, Masiello all’Atalanta e Poluzzi alla Spal. Andrea, con cui ho condiviso un’ottantina di partite con l’Atalanta oltre che un ex compagno è anche un amico e il suo ruolo in questo mio trasferimento è stato importante.

In Italia mi sono sempre trovato bene, ho cambiato diverse squadre, ma sono stato sempre il più professionale possibile ovunque sono andato, dando sempre il mio massimo in ogni occasione. Come detto, sono molto contento di essere tornato in Italia, dove ho ottenuto delle belle soddisfazioni, tra cui la salvezza con l’Atalanta e l’anno dopo la qualificazione all’Europa League. La nazionale slovena? Come per ogni calciatore è motivo d’orgoglio indossare la maglia della propria nazionale, con cui sono impegnato ormai da dieci-undici anni, oltre novanta presenze e una qualificazione europea importante.

Ai tifosi dico di sostenerci e di venire sempre più numerosi allo stadio. Da parte mia c’è la volontà di dare il massimo per questi colori”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Jasmin Kurtić da nuovo giocatore biancorosso.

Serie C: Pasquale Giannotti è un nuovo giocatore del Trento

A.C. Trento 1921 Srl ha acquisito a titolo definitivo da F.C. Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Giannotti. Il classe 1999 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Cirò Marina il 5 giugno 1999, Giannotti cresce nelle giovanili del Crotone prima di fare il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Rende nella stagione 2018-2019. Con i biancorossi colleziona 47 presenze in due stagioni tra campionato di Lega Pro e Coppa Italia. L’anno successivo approda alla Virtus Francavilla, sempre in Serie C, scendendo in campo 27 volte con la maglia della squadra pugliese. Nel 2021-2022 torna al Crotone, dove colleziona 38 presenze tra Serie B e Coppa Italia prima di passare, nel gennaio 2023, in prestito per sei mesi al Monopoli dove si è reso protagonista, disputando anche i playoff. In questa prima parte di stagione ha indossato la maglia del Crotone, collezionando 10 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Giannotti è carico per la nuova avventura: “Sono entusiasta di essere un nuovo calciatore del Trento. La Società mi aveva cercato già durante lo scorso mercato ma, al tempo, l’operazione non si è poi conclusa. Il fatto, però, che mi abbia contattato nuovamente, mi ha spinto ad accettare convintamente questa proposta. Sono sicuro che al Trento si possa fare bene: il Club è solido e ambizioso. E poi c’è anche un buon gruppo. Mi sono confrontato con alcuni giocatori e tutti me ne hanno parlato molto bene. Sono pronto e carico per iniziare questa nuova avventura”.