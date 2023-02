Calcio violento a Darfo: rissa in campo e arbitro donna chiusa nell’impianto

venerdì, 10 febbraio 2023

L’arbitro donna è rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. L’episodio è accaduto nell’ultima gara del campionato regionale Juniores Under 19 fra Darfo Boario e Carpenedolo. La gara era stata sospesa al 26′ del secondo tempo “a causa del verificarsi di una ‘rissa’ che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti sia in campo nonché dei dirigenti di entrambe le società che si spingono e picchiano a vicenda”. “Nel lasciare il terreno di giuoco la signora arbitro veniva circondata da tesserati di entrambe le società che contestavano ripetutamente la decisione della sospensione definitiva della gara – si legge nel provvedimento disciplinare del Comitato Regionale Lombardia -. Rientrata piangente nello spogliatoio senza che alcuno si curasse della sua persona poteva svolgere le incombenze di fine gara e quando è uscita non trovava nessuno e si rendeva quindi conto di essere stata abbandonata e chiusa all’interno dell’impianto”.