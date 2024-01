Calcio Trento, risoluzione consensuale del contratto con Bruno Tedino e Carlo Marchetto

venerdì, 12 gennaio 2024

Trento – Il Trento ha consensualmente risolto il rapporto professionale, originariamente in scadenza al 30 giugno 2024, con l’allenatore Bruno Tedino e l’allenatore Carlo Marchetto. La Società in una nota “ringrazia i Tecnici Tedino e Marchetto per l’accordo raggiunto e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere professionali”. Foto @Ossanna.

Le dichiarazioni di Bruno Tedino: “Ringrazio il Presidente Mauro Giacca e l’intero CdA per l’opportunità che mi hanno concesso, permettendomi di allenare in questi mesi il Trento Calcio. Qui, insieme al Direttore Sportivo Giorgio Zamuner, allo staff tecnico, ai giocatori e tutto il popolo Gialloblù, abbiamo fatto un percorso di crescita importante. Forza Trento”.