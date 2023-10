Calcio Trento, i risultati delle squadre giovanili

lunedì, 30 ottobre 2023

Trento – Buon punto per la Primavera del Trento contro la Giana Erminio. Vince l’Under 15 con il Fiorenzuola mentre l’Under 17 viene raggiunta nel finale. Successo anche per l’Under 14. La maggiore formazione giovanile ottiene in trasferta il quinto risultato utile consecutivo contro la Giana Erminio. Vincono Under 15 e Under 14 rispettivamente contro Fiorenzuola e Cittadella. Pareggio per il Trento Calcio a 5 e vittoria per 0-6 per l’Isera Femminile.

PRIMAVERA 4 – GIRONE A

Termina con un pareggio per 0-0 contro la Giana Erminio la quinta giornata di campionato della Primavera di Joan Moll. Il match, andato in scena ieri pomeriggio al C.S. Comunale “Giacinto Facchetti” di Trezzano Rosa, ha visto la squadra trentina andare più volte vicina alla rete già nella prima frazione. Gli attacchi gialloblù, però, si sono fermati per ben due volte contro il palo della porta difesa da Fumagalli. Nella ripresa, dopo aver subito l’espulsione di Puzic, gli aquilotti hanno retto l’inferiorità numerica e risposto agli assalti dei padroni di casa. Cronaca. Il primo quarto d’ora è di marca locale: al 4’ tiro di Gotti parato in angolo da Di Giorgio. Al 14’ è di nuovo la Giana Erminio a provarci con un tiro da dentro l’area di rigore di Turrisi parato in presa da Di Giorgio. Due minuti più tardi arriva il primo squillo gialloblù: Sartori dall’interno dell’area piccola calcia a botta sicura ma trova l’attenta parata di Fumagalli. Al 18’ nuova occasionissima per gli aquilotti: passaggio di Ruffato per Sartori e tiro di quest’ultimo che si stampa sul palo interno. Sul finire di prima frazione, dopo la respinta di Fumagalli, Chanii è bravo ad avventarsi sul pallone. Per la seconda volta però l’attacco aquilotto vede concludersi sul palo. Si va dunque a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, dopo una prima fase di equilibrio, al 12’ l’episodio che potrebbe cambiare il corso della partita: Puzic ferma irregolarmente un uomo lanciato a rete e finisce anzitempo la propria gara per un cartellino rosso. Ciononostante, però, i giovani aquilotti, continuano a rimanere compatti e ad attaccare con insistenza la porta avversaria. Al 69′ ci prova Chanii con un bel diagonale che però non trova la gioia della rete. Nonostante le numerose occasioni di entrambe le compagini, dunque, la gara termina a reti inviolate. Per la Primavera del Trento si tratta del quinto risultato utile consecutivo. Il prossimo appuntamento vedrà i giovani gialloblù tornare a giocare tra le mura amiche sabato 4 novembre alle ore 14.30 contro la capolista Mantova.

GIANA ERMINIO – TRENTO 0-0

GIANA ERMINIO (4-3-1-2): Fumagalli; Nava, Osagie, Tasca (21’st Modica), Castellini (38’st Cassaghi); Francolini (17’st Mannini), Pirotta, Zaccaria; Mbaye (38’st Merlo); Gotti, Turrisi (21’st Di Vito). A disposizione: Buzzi, Trezzi, Sironi, Ghirardelli, Mannini, Del Prete, Lenzi, Dalla Libera, Tursi, Gjegji, Tripepi. Allenatore: Garzione Vito

TRENTO (4-3-3): Di Giorgio; Stankov, Pedergnana (1’st Dedeli), Grassetti, Miola; Zanon, Chanii, Puzic; Sartori (6’st Del Piero), Ruffato, Schneider (6’st Lorenzi). A disposizione: Broseghini, Abdiju, Fatih, Shima, Piazza, Festi. Allenatore: Moll Moll Joan

ARBITRO: Marco Berlingheri di Lecco

ASSISTENTI: Matteo Scopelliti di Milano e Giovanni Alampi di Milano

NOTE: Ammoniti: 30’pt Sartori, 38’pt Turrisi, 8’st Castellini, 28’st Lorenzi, 48’st Nava. Espulsi: 12’st Puzic. Spettatori 150 circa. Recupero: 0’+4’

L’UNDER 17 RIACCIUFFATA AL 90’

Nella quinta gara stagionale, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo comunale 3 di Fiorenzuola d’Arda, l’Under 17 di Gabbiano Santin viene raggiunta dai padroni di casa nel finale. I gialloblù passano in vantaggio al 12’ del primo tempo, quando sugli sviluppi di una punizione dalla destra Marques Dos Santos fa torre per Casagranda che di testa manda in rete per il momentaneo 0-1. Dopo una partita combattuta ed equilibrata, al 90’ i padroni di casa riescono però ad acciuffare gli aquilotti, siglando il definitivo 1-1 grazie allo splendido tiro a giro di Saccani, su cui Santer nulla può. Il prossimo impegno in agenda per i giovani aquilotti sarà domenica 5 novembre in casa contro il Mantova.

FIORENZUOLA – TRENTO 1-1 (0-1)

RETI: 12’pt Casagranda, 45’st Saccani

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Cabrini; Agbekornu, Massari (1’st Saccani), Magistrali (1’st Piro); Romano, Fontana, Dadati, Giallongo; Ibrai (6’st Aramini); Semeraro (23’st Maroadi), Panigada (31’st Ferrari). A disposizione: Groppi, Parizzi, Emani, Mangano. Allenatore: Benecchi.

TRENTO (4-3-3): Santer; Fedrizzi, Palushi, Carrieri, Stenico; Angeli, Dezulian (37’st Sonn), Slomp (24’st Degasperi); Casagranda (24’st Ongaro), Marques Dos Santos (24’st Mazzurana), Frizzi (44’st Rossi). A disposizione: Demori, De Martini, Badiaga, Modolo. Allenatore: Gabbiano Santin.

ARBITRO: Astorri. ASSISTENTI: Viscusi e Noubhani.

NOTE: Ammoniti: Agbekornu, Slomp, Ongaro. 100 spettatori circa

UNDER 16: TURNO DI RIPOSO

Il prossimo impegno per i gialloblù di mister Bertoldi sarà domenica 5 novembre in casa contro il Padova.

L’UNDER 15 GIALLOBLÙ ALLA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA

Alla quinta stagionale, disputata domenica mattina al campo comunale 3 di Fiorenzuola d’Arda, l’U15 di Gianluca Voltolini trova la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 2-0 sul Fiorenzuola. Al 24’ del primo tempo Olaru porta in vantaggio i gialloblù, bravi a chiudere il primo parziale di gioco sullo 0-1. Nel secondo tempo le sorti della partita non cambiano e al 32’ Curzel chiude definitivamente i conti realizzando la rete dello 0-2 su calcio di rigore. La squadra di Voltolini tornerà in campo in casa domenica 5 novembre in casa contro il Mantova.

FIORENZUOLA – TRENTO 0-1 (0-2)

RETI: 24’pt Olaru, 32’st Curzel (rig.)

UNDER 14

TRENTO – CITTADELLA 2-0

RETI: 17’pt Shima, 15’st Min

UNDER 13

TRENTO – TRIESTINA 4-3

TRENTO CALCIO A 5 – SERIE C –

BRENTONICO – TRENTO 1921 3-3

RETI: Iancu, Diaz, Scaduto, Viesi, Perenzoni, Calabrò

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA –

RIFFIAN KUENS – ISERA 0-6

3’ Bertolini, 9’ Conci, 11’ Salvetti, 32’ Conci, 46’ Manica, 85’ Conci