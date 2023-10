Calcio, Sudtirol: senza reti il test match con il WSG Tirol

sabato, 14 ottobre 2023

Bolzano – Il test match tra FC Südtirol e WSG Tirol termina senza reti. Gara amichevole internazionale nel pomeriggio di oggi per la formazione di mister Pierpaolo Bisoli, in concomitanza con la sosta del campionato di Serie B per gli impegni delle nazionali, che tra l’altro vedrà l’Italia Under 21 impegnata allo Stadio Druso di Bolzano contro la Norvegia nell’incontro valevole per le qualificazioni all’Europeo del 2025 in programma martedì prossimo alle ore 17.45.

I biancorossi, all’FCS Center di Maso Ronco hanno incontrato il WSG Tirol (Wattener Sportgemeinschaft Swarovski Tirol), formazione tirolese militante nella Bundesliga austrica dal 2019, di proprietà della prestigiosa Swarovski e con base per le gare interne al Tivoli-Neu Stadion di Innsbruck.

Primo tempo con i padroni di casa a cercare il gol per le vie aeree e ospiti a cercare le imbucate basse, ma le porte restano inviolate. Nella ripresa alcuni tentativi per parte. Nel complesso un buon test match.

FC SÜDTIROL – WSG TIROL 0-0

FC SÜDTIROL: Drago, Cagnano (25’ st Davi), Vinetot, Siega (16’ st Broh), Ciervo (25’ st Ghiringhelli), Pecorino (25’ st Odogwu), Rover, Shiba, Kofler, Peeters, Lonardi. A disposizione: Dregan. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

WSG TIROL: Stejskal (1’ st Ozegovic), Sulzbacher (1’ st Jaunegg), Bacher (1’ st Okungbowa), Gugganig, Stumberg (25’ st Geris), Naschberger (16’ st Üstündag), Taferner (1’ st Skrbo), Ogrinec, Tomic (25’ st Schulz), Kronberger (16’ st Vötter), Diarra. Allenatore: Thomas Silberberger

ARBITRO: Daniele Perenzoni di Rovereto (Davide Moro di Schio e Marco Ceolin di Treviso)

NOTE: pomeriggio con cielo velato, temperatura attorno ai 20°, campo in perfette condizioni. Calci d’angolo 3-2 (2-1).