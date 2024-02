Serie D, Girone C: un autogol condanna il Breno contro il Mestre. Risultati 22a giornata e classifica

domenica, 4 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Sconfitta casalinga del Breno contro il Mestre. Uno sfortunato autogol del granata Truosolo al 19′ del secondo tempo ha regalato i tre punti alla formazione veneta. Una gara, quella che si è disputata nel pomeriggio al Tassara,che ha regalato poche emozioni e che ha visto solo tanto agonismo con un espulsione (Verzeni del Breno) e ben sei ammoniti (foto © US Breno).

IL TABELLINO

BRENO – MESTRE 0-1 (0-0) 19′ aut. Truosolo (B)

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini, Baschirotto (8’ st Arcidiacono), Tagliani (C), Truosolo; Quaggiotto (31’ st Maritato), Sampietro (17’ st Burato), Scanzi (20’ st Bassini); Pelamatti (19’ st Verzeni), Vita, Melchiori. A disp. Bonetti, Meni, Kasa, Cristini. All. Bersi.

MESTRE (3-5-2): Yabre, Brigati (46’ st Imputato), Maset, Frison, Viviani (46’ st Rivi), Canato (32’ st Caluschi), Boscolo (C), Spinelli, Mozzo, Pinton (35’ st Carli), Ndreca. A disp. Sheremeta, Del Savio, Barzon, De Leo, Marlon. All. Giacomin.

ARBITRO: Petrov di Roma 1.

ASSISTENTI: Presotto di Pordenone e Fragiacomo di Gradisca d’Isonzo.

ESPULSO: Verzeni (B) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Melchiori (B), Scanzi (B), Vita (B), Burato (B), Arpini (B), Maset (M).

Risultati 22a giornata Serie D Girone C

Monte Prodeco-Campodarsego 1-0

Atletico Castegnato-Cjarlins Muzane 1-1

Bassano-Dolomiti Bellunesi 1-0

Breno-Mestre 0-1

Chions-Adriese 3-0

Luparense-Mori Santo Stefano 1-0

Montecchio Maggiore-Virtus Bolzano 3-2

Treviso-Portogruaro 2-2

Union Clodiense Chioggia-Este 1-0

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 56 punti; Treviso 44; Bassano 39; Dolomiti Bellunesi 38; Portgruaro 35; Campodarsego, Este 32; Mestre 31; Luparense 30; Chions, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 29; Atletico Castegnato 26; Adriese 24; Breno 20; Cjarlins Muzane 16; Mori Santo Stefano 14; Virtus Bolzano 10