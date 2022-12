Calcio, Serie D: trasferta amara del Breno contro l’Alcione

domenica, 11 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Trasferta amara per i granata, sconfitti contro la formazione milanese dell’Alcione. Il Breno sprofonda sempre più in classifica e con la classifica che si ritrova oggi per la formazione di mister Soave lo spettro della retrocessione è reale. La formazione granata parte male, al 1′ l’Alcione passa in vantaggio con Manuzzi, al 7′ il pareggio del Breno (nella foto © Us Breno) con un piazzato di Sampietro, la respinta di Bacchin prende Manuzzi che fa autogol. La sfida si mantiene in parità anche come azioni da rete e al 31′ del secondo tempo Ciappellano porta di di nuovo in vantaggio l’Alcione. Finisce 2-1 per la squadra di casa.

IL TABELLINO

ALCIONE-BRENO 2-1 (1’ Manuzzi (A), 7’ Autogol Manuzzi (A), 31’ st Ciappellano (A).

ALCIONE (4-4-2): Bacchin, Soldi, Chierichetti (28’ st Montesano), Piccinocchi (C), Ciappellano, Venturini (28’ st Morselli), Bagatti, Palma (37’ st Pio Loco Boscariol), Manuzzi, Tucci (28’ st Bonaiti), Bangal Faisal (42’ st Ortolani Della Nave). A disp. Spada, Rebaudo, Petito, Caremoli. All. Cusatis.

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Boafo (35’ st Wojdyla), Brancato, Tagliani (C), Nolaschi (41’ st Fredrich); Costanzo, Mondini (39’ st Righetti), Sampietro, Tomaselli (32’ st Pelamatti); Confalonieri. A disp. Raimondi, Carminati, Turano, Cristini, Triglia. All. Soave.

ARBITRO: Spinelli di Cuneo.

ASSISTENTI: Ameglio di Torino e Gatto di Collegno.

ESPULSO: 24’ Triglia (B) rosso diretto dalla panchina.

AMMONITI: Piccinocchi (A), Montesano (A), Tomaselli (B), Boldini (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 5’.