Calcio, Serie D: trasferta amara, Breno sconfitto dal Sona

Sona (Verona) – Nella ventesima giornata di serie D trasferta amara per il Breno sconfitto dal Sona, formazione veronese che era ultima in classifica. Il risultato finale 2-0 per la formazione di casa, con le reti una per tempo: Cargiolli all’8′ e Ferrari all’83’. Prima sconfitta del 2023 per la formazione granata (© Us Breno), che resta terz’ultima in classifica e domenica al Tassara affronterà il Desenzano.

SONA – BRENO 2-0 (1-0) 8’ Cargiolli (S), 83’ Ferrari (S).

SONA (3-5-2): Carnelos, Policano (49’ st Khochtali), Perotta, Hoxha (44’ st Sylla), Gecchele, Petdji (C), Coulibaly, Ferrari, Cargiolli (33’ st Fabretti), Strtechie (35’ st Seck), Ben Khalek. a disp. Dal Bosco, Cehu, Ferrarese, Oboe, Tuzzo. All. Zanini.

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Turano, Baschirotto, Brancato, Nolaschi (35’ st Pelamatti); Sampietro; Boafo (26’ st Cristini), Boldini (23’ st Bresciani), Mondini (31’ st Confalonieri); Tomaselli (7’ st Arma); Triglia (C). A disp. Lollio, Tagliani, Carminati, Costanzo. All. Soave.

ARBITRO: Orazietti di Nichelino.

ASSISTENTI: Merloni di Ravenna e Lauri di Modena.

ESPULSO: 50’ st Coulibaly (S) rosso diretto.

AMMONITI: Perotta (S), Policano (S), Baschirotto (B).