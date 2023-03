Calcio, Serie D: successo del Breno sul campo della Caronnese

domenica, 12 marzo 2023

Breno (Brescia) – Successo in trasferta per il Breno che espugna il Comunale di Caronno Pertusella per una vittoria fondamentale per uscire della zona playout.

Quarta gioia nelle ultime cinque gare grazie alla doppietta di Arma che porta in vantaggio su rigore al 52′ i granata, quattro minuti dopo il pareggio con della Caronnese con Corno e al 65′ il gol di Arma che fissa il risultato sul 2-1. Domenica prossima il Breno affronterà la capolista Lumezzane, un derby bresciano, al Tassara (foto © US Breno).

IL TABELLINO

CARONNESE – BRENO 1-2 (52′ rig. Arma (B), 56′ Corno (C), 65’ Arma (B)

CARONNESE (3-4-1-2): Indelicato, Cosentino, Scaglione (21’ st Austoni), Tunesi, Galletti, Nossa (37’ st Agello), Duguet, Cretti (7’ st Mollica), Piraccini (27’ st Braidich), Corno (C), Cerreto (21’ st Curci). A disp. Angelina, Pandini, Diatta, Myrtollari. All. Moretti.

BRENO (4-4-2): Ansaldi (40’ st Lollio); Turano, Baschirotto, Tagliani, Nolaschi; Boafo (37’ st Confalonieri), Brancato, Boldini, Tomaselli (30’ st Pelamatti); Arma, Triglia (C) (33’ st Cristini). A disp. Bresciani, Costanzo, Bellesi, Carminati, Fredrich. All. Soave.

ARBITRO: Pasculli di Como.

ASSISTENTI: Vagnetti di Perugia e Ben Boubaker di Foligno.

AMMONITI: Duguet (C), Brancato (B), Triglia (B).

NOTE: Recuperi 1’ e 6’.