Serie D, Girone C: sconfitta casalinga del Breno contro il Treviso. Risultati e classifica

domenica, 14 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Dopo un primo finito in parità, sul risultato dai 1-1 con le reti su rigore di Gnago del Treviso al 15′ e di Vita per il Breno al 33′, nel secondo tempo al 20′ Arcopinto con un tap in vincente porta il risultato sul 2-1 per i veneti che conquistano così i tre punti (foto © Us Breno).

Il Breno – davanti ai propri tifosi – ha messo in seria difficoltà la corazzata Treviso e nel forcing finale è stato un miracolo del portiere veneto Sperandio a dire di no a Bassini e ad un pareggio meritato per i granata. Domenica prossima, il Breno, ancora al Tassara, sfiderà il Cjarlins.

TABELLINO

BRENO-TREVISO 1-2 (1-1) 15’ rig. Gnago (T), 33’ rig. Vita (B), 20’ st Arcopinto (T).

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini (28’ st Cristini), Baschirotto, Tagliani (C), Verzeni (31’ st Maritato); Burato (36’ st Pelamatti), Sampietro, Scanzi (28’ st vanassimo); Kasa (21’ st Truosolo), Vita, Melchiori. A disp. Bonetti, Arcidiacono, Berna, Meni. All. Bersi.

TREVISO (3-5-2): Sperandio, Perticone, Nunes Da Cunha, Simonetta (13’ st Arcopinto), Salviato (C) (44’ st Raggio), Meola (39’ st Beccaro), Mariutto, De Respinis (28’ st Posocco), Mambelli (13’ st Borsato), Farabegoli, Gnago. A disp. Mulattireri, Lattuchella, Miccoli, Leite Borges. All. Florindo.

ARBITRO: Panici di Aprilia.

ASSISTENTI: Selleri di Bologna e Lanfredi Sonia di Bologna.

AMMONITI: Mambelli (T).

Risultati 19a giornata Serie D Girone C

Cjarlins Muzane-Chions 0-1

Adriese-Mori Santo Stefano 0-0

Breno-Treviso 1-2

Campodarsego-Atletico Castegnato 2-3

Este-Monte Prodeco 2-0

Mestre-Luparense 2-0

Portogruaro-Bassano 1-1

Union Clodiense Chioggia-Montecchio Maggiore 2-1

Virtus Bolzano-Dolomiti Bellunesi 1-2

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 52 punti; Treviso 37; Dolomiti Bellunesi 34; Bassano 32; Campodarsego, Portogruaro 31; Este 29; Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 25; Adriese, Mestre 24; Chions 23; Luparense 21; Atletico Castegnato 19; Breno 18; Cjarlins Muzane 14; Mori Santo Stefano 13; Virtus Bolzano 9