Calcio, serie D: primo successo del Breno nel 2023

domenica, 15 gennaio 2023

Breno (Brescia) – Il Breno conquista la prima vittoria del 2023 al Tassara. E’ il terzo risultato utile consecutivo e la formazione allenata mister Soave sta risalendo in classifica. I tre punti sono stati conquistati nel secondo tempo al 22′ con la rete di Turano (© Us Breno) che svetta di testa su corner di Sampietro e il rigore trasformato da Confalonieri al 34′. Domenica prossima trasferta sul campo del Sona, ultimo in classifica.

IL TABELLINO

BRENO – VARESINA 2-0 ( 22’ st Turano, 34’ st rig. Confalonieri)

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Turano, Baschirotto, Brancato, Nolaschi (48’ st Wojdyla); Sampietro; Boafo (43’ st Cristini), Mondini, Boldini (48’ st Fredrich), Tomaselli (23’ st Confalonieri); Triglia (C). A disp. Lollio, Bresciani, Costanzo, Carminati, Pelamatti. All. Soave.

VARESINA (4-2-3-1): Spadavecchia, Trenchev (5’ st Schieppati), Zefi, Bernardi, Gasparri, Poesio (C), Tedesco (40’ st Casolla), Orellana (33’ st Baglieri), Sberna, Gomis (30’ st Malvestio), Clerici (14’ st Sali). A disp.: Bigoni, Marin, Kate, Donizetti. All. Spilli.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena.

ASSISTENTI: Cucci di Trapani e Varisano di Agrigento.

ESPULSO: 31’ st Spadavecchia (V) rosso diretto.

AMMONITI: Gomis (V), Tesesco (V), Boldini (B).