Serie D, Girone C: prima vittoria stagionale del Breno, 1-0 sulla Virtus Bolzano. Risultati 7a giornata e classifica

domenica, 22 ottobre 2023

Bolzano – Prima vittoria stagionale del Breno che, con un gol di Pelamatti, vince a Bolzano contro la Virtus. Tre punti d’oro per morale e classifica, conditi dallo spettacolare colpo di testa di Pelamatti (foto © Us Breno) che al 20′ ha portato in vantaggio la formazione granata e regalato i tre punti. Nel primo tempo i granata hanno sfiorato a più riprese il raddoppio, mentre nella ripresa hanno difeso in modo ordinato sulla Virtus Bolzano che all’89’ si sono visti annullare il pareggio per un fallo di mano. Sabato prossimo il Breno al Tassara affronterà il Portogruaro.

TABELLINO

VIRTUS BOLZANO – BRENO 0-1 (0-1) 20’ Pelamatti (B).

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Pircher (1’ st Morello), Milani, Kaptina A., Kicaj, Bussi (33’ st Tshigg), Kaptina E. (C), Cremonini, Zeni (1’ st Konci), Iezzi (6’ st Vinciguerra), Zandonatti (1’ st Gabrieli), Centazzo. A disp. Morello, Moussaoui, Forti, Bedin, Ausserhofer. All. Sebastiani.

BRENO (4-2-3-1): Delvecchio; Verzeni (31’ st Bassini), Baschirotto, Tagliani (C), Cristini; Scanzi, Quaggiotto; Kasa (22’ st Negretti), Vita (44’ st Brancato), Pelamatti (30’ st Arpini); Maritato (5’ Marcolin). A disp. Bariselli, Albini, Meni, Lieto. All. Stridi (Bersi squalificato).

ARBITRO: De Santis di Udine.

ASSISTENTI: Presotto di Pordenone e Cristin Basso del Friuli.

AMMONITI: Milani (V), Gabrieli (V), Vita (B), Pelamatti (B), Scanzi (B), Mister Stridi (B), Albini (B), Delvecchio (B).

Risultati 7a giornata Serie D Girone C

Adriese-Treviso 3-5

Bassano-Luparense 2-1

Campodarsego-Montecchio Maggiore 3-0

Dolomiti Bellunesi-Monte Prodeco 0-2

Este-Atletico Castegnato 1-2

Mestre-Cjarlins Muzane 1-0

Mori Santo Stefano-Chions 3-3

Portogruaro-Union Clodiense Chioggia 1-2

Virtus Bolzano-Breno 0-1

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia, Mestre 18 punti; Dolomiti Bellunesi 16; Treviso 15; Campodarsego, Luparense 12; Este, Bassano 11; Chions 9; Adriese, Portogruaro, Monte Prodeco 8; Atletico Castegnato 6; Breno, Montecchio Maggiore 5; Mori Santo Stefano 4; Virtus Bolzano, Cjarlins Muzane 3.