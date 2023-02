Calcio, serie D: pareggio di rigore tra FC Südtirol e Como

sabato, 11 febbraio 2023

Bolzano – La sfida tra FC Südtirol-Como finisce 1-1 (0-0 al riposo). Nella 24esima giornata, quinta del girone di ritorno della Serie B 2022-2023, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, dopo i successi con il Brescia e a Venezia, in casa con la Reggina e a Pisa, sono tornati sul terreno di casa allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare i lariani guidati da Moreno Longo.

La formazione di Bisoli (©-FC-Südtirol) gioca un’ottima gara, con un secondo tempo maiuscolo. Apre le marcature con Zaro, poco oltre metà ripresa e subisce la rete lariana di Cerri al 90’ su un dubbio calcio di rigore.

Poche occasioni nel primo tempo. Al 20’ i lariani beneficiano di una punizione dal limite: destro di Fabregas, respinge la barriera, riprende Da Cunha, sinistro intercettato da Cerri. Corre il 29’ quando De Col pennella un perfetto cross teso dalla destra, Gomis esce sicuro in presa aerea. 34’ Casiraghi calibra da fuori area per la testa di Mazzocchi, anticipato sul secondo palo da Gomis che smanaccia e allontana. Ghiotta occasione biancorossa ad una mancata di minuti dal riposo con Celli che ruba il tempo a Vignali, crossa dalla banda mancina, la palla arriva sui piedi di Tait che cerca la conclusione di sinistro, senza fortuna.

Nella ripresa al 2’ velenosa conclusione di Cutrone di destro dal limite dell’area, Poluzzi ci respinge in angolo di pugno. Poco dopo cross di De Col dalla sinistra, conclusione di Mazzocchi deviata in angolo. Dalla bandierina di destra Casiraghi batte lungo, la palla attraversa l’area lariana, perviene sui piedi di Mazzocchi, destro al volo, palla a lato di poco alla destra di Gomis. Doppia ghiotta occasione biancorossa nel giro di un paio di minuti al 20’: galoppata di Rover, palla in area per Odogwu, sponda per Tait che si fa respingere il tiro. Poco dopo Gomis neutralizza una conclusione di Celli da dentro l’area e manda in angolo. Dalla bandierina di destra calcia Casiraghi, sotto porta, deviazione di Tait e palla a mezza altezza sul destro di Zaro che insacca da distanza ravvicinata: 1-0 al 24’. Al 34’ staffilata di Masiello in diagonale dalla sinistra, Gomis para a terra sul primo palo.

Al 45’, dopo un fallo su Belardinelli non ravvisato, Gabrielloni cade in area biancorossa e l’arbitro concede un generoso rigore ai lariani: batte Cerri e palla in rete: 1-1.

IL TABELLINO

FC SÜDTIROL – COMO 1-1 (0-0) Zaro (FCS), 45’+1’st rig. Cerri (C).

FC SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Celli, Masiello, Zaro, Curto; De Col, Tait, Belardinelli, Casiraghi (37’ st Cissè); Rover (37’ st Fiordilino); Mazzocchi (12’ st Odogwu).

A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

COMO (3-4-1-2): Gomis; Binks, Scaglia, Odenthal (28’ st Parigini); Ioannou, Bellemo, Fabregas (20’ st Blanco), Vignali (37’ st Mancuso); Da Cunha (20’ st Baselli); Cerri, Cutrone (30’ st Gabrielloni).

A disposizione: Ghidotti, Da Riva, Iovine, Faragò, Canestrelli, Arrigoni, Pierozzi. Allenatore: Moreno Longo

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

Ammoniti: 32’ pt Curto (FCS), 45’+1’ Cerri (C), 5’ st Bisoli (FCS), 14’ st Casiraghi (FCS), 19’ st Odenthal (C), 20’ st Fabregas (C), 23’ st Tait (FCS), 30’ st Bellemo (C), 42’ st Masiello (FCS), 45+3’ st Pairigini (C) e Celli (FCS). Espulso Bisoli al 45’+3’.

Angoli: 3-2 (1-2). Recupero: 1’+ 4’