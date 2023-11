Serie D, Girone C: pareggio a reti bianche tra Breno e Adriese. Risultati 10a giornata e classifica

domenica, 5 novembre 2023

Breno (Brescia) – Pareggio tra Breno e Adriese: al Tassara – nella decima giornata di campionato – finisce 0-0. Il risultato lascia l’amaro in bocca ai granata per le ghiottissime occasioni avute, soprattutto con Vita nel primo tempo e Melchiori nel secondo, che ha colpito la traversa. Domenica prossima trasferta i granata andranno in trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi.

IL TABELLINO

BRENO – ADRIESE 0-0

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Verzeni (1’ st Arpini), Baschirotto, Tagliani (C), Negretti; Cristini (1’ st Quaggiotto), Sampietro, Scanzi (33’ st Kasa); Marcolin (17’ st Pelamatti), Vita, Melchiori (40’ st Brancato). A disp. Recaldini, Berna, Bassini, Lieto. All. Bersi.

ADRIESE (4-3-1-2): Galassi, Feruglio, Montin (C), Petdji, Brugnoli (38’ st Mollica), Colombi, Pagni (22’ st Pimazzoni), Strada (33’ st Rosso), Cavallini, Maniero (43’ st Moras), Signorini (37’ st Abdalla). A disp. Zanon, Lattanzi, Martimbianco, Moretti. All. Vecchiato.

ARBITRO: Prencipe di Tivoli.

ASSISTENTI: Mascali di Paolo e Rosati di Roma 2.

AMMONITI: Verzeni (B), Tagliani (B), Sampietro (B), Brugnolo (A), Signorini (A), Maniero (A).

Risultati 10a giornata Serie D Girone C

Atletico Castegnato-Luparense 1-1

Breno-Adriese 0-0

Chions-Dolomiti Bellunesi 0-0

Cjarlins Muzane-Portogruaro 0-2

Este-Mestre 2-1

Monte Prodeco-Bassano 0-1

Montecchio Maggiore-Mori Santo Stefano 5-2

Treviso-Campodarsego 1-1

Union Clodiense Chioggia-Virtus Bolzano 3-0

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 27 punti; Treviso 22; Dolomiti Bellunesi, Mestre 18; Luparense, Portogruaro 17; Chions 16; Este, Bassano 15; Campodarsego 14; Montecchio Maggiore 12; Atletico Castegnato, Monte Prodeco 11; Adriese 10; Cjarlins Muzane, Breno 7; Mori Santo Stefano 4; Virtus Bolzano 3