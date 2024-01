Serie D, Girone C: il Breno vince il derby di Castegnato. Risultati 18a giornata e classifica

domenica, 7 gennaio 2024

Castefnato (Brescia) – Spettacolare inizio d’anno del Breno che vince il derby contro il Castegnato della 18^giornata del campionato di Serie D, Girone C. Un match senza storia la gara sul campo del Castegnato, dominata dagli uomini mister Bersi in lungo e in largo. La rete di Vita al 1′ ha messo la gara in discesa per i granata che hanno raddoppiato con Melchiori al 22′ e chiuso il match a inizio secondo tempo con la rete di Scanzi, nella ripresa, cheha calato il tris, ponendo i titoli di coda all’incontro. Domenica prossima il Breno torna al Tassara, per la diciannovesima giornata di campionato contro il Treviso (esultanza al gol di Vita foto © Us Breno).

IL TABELLINO

CASTEGNATO – BRENO 0-3 (0-2) 1’ Vita (B), 22’ Melchiori (B), 8’ st Scanzi (B).

CASTEGNATO (4-2-3-1): Malaguti, Bassini (12’ st Belotti), Anelli (C), Bortoletti (24’ st Zanini), Pesenti, Randazzo, Costanzo (38’ Marrazzo), Scalmana (41’ st Pizzoni), Onkony, Rusconi (23’ st Maspero), Gannouni. A disp. Chini, Bellandi, Serpelloni, Bertazzoli. All. Guerra.

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini, Baschirotto (40’ st Arcidiacono), Tagliani (C), Verzeni; Quaggiotto (11’ st Burato), Sampietro (24’ st Cristini), Scanzi; Kasa (32’ st Bassini), Vita, Melchiori (18’ st Pelamatti). A disp. Bonetti, Meni, Truosolo, Maritato, Pelamatti. All. Bersi.

ARBITRO: Albano di Venezia.

ASSISTENTI: Graziano di Vicenza e Targa di Padova.

ESPULSO: 36’ st Pesenti (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Costanzo (C), Scalmana (C), Anelli (C), Quaggiotto (B), Vita (B), Sampietro (B), Melchiori (B), Pelamatti (B), Bassini (B).

NOTE: recuperi 3’ e 5’.

Risultati 18a giornata Serie D Girone C

Atletico Castegnato-Breno 0-3

Bassano-Virtus Bolzano 2-0

Chions-Este 1-1

Dolomiti Bellunesi-Adriese 0-1

Luparense-Portogruaro 0-1

Monte Prodeco-Mestre 1-0

Montecchio Maggiore-Cjarlins Muzane 0-1

Mori Santo Stefano-Campodarsego 0-1

Treviso-Union Clodiense Chioggia 0-1

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 49 punti; Treviso 34; Dolomiti Bellunesi, Campodarsego, Bassano 31; Portogruaro 30; Este 26; Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 25; Adriese 23; Mestre, Luparense 21; Chions 20; Breno 18; Castegnato 16; Cjarlins Muzane 14; Mori Santo Stefano 12; Virtus Bolzano 9