Calcio, Serie D: il Breno torna alla vittoria, battuto 2-1 il Villa Valle

domenica, 12 febbraio 2023

Villa d’Almè (Bergamo) – Il Breno torna alla vittoria: in trasferta batte 2-1 il Villa Valle. Una gara bella che ha messo in mostra un buon Breno, soprattutto nel primo tempo, che è passato in vantaggio al 34′ con Boldini. Ad inizio ripresa, Bortoluz ha pareggiato di testa, ma dopo un minuto Tomaselli ha riportato in vantaggio i granata, che hanno amministrato l’intero secondo tempo, difendendosi bene sul forcing finale orobico. Tre punti e vittoria da grande squadra. Domenica prossima scontro diretto per la salvezza con il Varese al Tassara (foto © US Breno).

IL TABELLINO

VILLA VALLE – BRENO 1-2 (34’ Boldini (B), 48′ Bortoluz (V), 49′ Tomaselli (B)

VILLA VALLE (3-5-2): Pisoni, Melseaux (1’ st. Colferai), Guidelli, Saio, Lleshaj (C) (1’ st Sanseverino), Perrotti (39’ st Danesi), Bortoluz, Martini (35’ Seck), Torri (20’ st Ndoye), Paris, Del Carro. A disp. Calzaferri, Fattori, Verzelletti, Poli. All. Mangone.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Turano, Baschirotto, Brancato, Nolaschi; Boafo (29’ st Cristini), Sampietro, Boldini (C), Tomaselli (22’ st Mondini); Arma, Confalonieri (43’ st Carminati). A disp. Lollio, Wojdyla, Costanzo, Bresciani, Otele, Triglia. All. Soave.

ARBITRO: Toselli di Gradisca d’Isonzo.

ASSISTENTI: Munitello di Gradisca d’Isonzo e Sadikaj di Mestre.

ESPULSO: 37’ st Bortoluz (V) rosso diretto.

AMMONITI: Paris (V), Perrotti (V), Confalonieri (B).