Calcio, Serie D: il Breno sconfitto in casa dal Seregno

domenica, 18 dicembre 2022

Breno – Altra sconfitta per il Breno, nell’ultima gara casalinga del 2022. I granata, in superiorità numerica per gran parte del secondo tempo hanno dominato per alcuni tratti delle gara, ma nel recupero hanno subito il gol di Santonocito che ha regalato al Seregno i tre punti. Il Breno è ultimo in classifica e per evitare la retrocessione in serie D deve svoltare con l’inizio del 2023 (nella foto © Us Breno)

IL TABELLINO

BRENO – SEREGNO 1-2 (10’ Silenzi (S), 43’ aut. Konate (S), 49’ st Santonocito (S)

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo (44’ st Cristini), Brancato (25’ st Carminati), Tagliani (C), Nolaschi; Costanzo (17’ st Turano), Boldini, Mondini, Tomaselli (21’ st Righetti); Pelamatti (30’ st Bresciani), Confalonieri. A disp. Lollio, Wojdyla, Mondini, Meni, Cristini. All. Soave.

SEREGNO (3-5-2): De Bono, Magli, Rusconi, Iurato [17’ st Moracchioli (39’ st Cattaneo)], Santonocito (C), Konatè, Silenzi (17’ st Ortolini), Eberini, Bosco, Panatti, Henin (30’ st Pozzoli). A disp. Sala, Sordillo, Basilico, Zangrillo,, Flores. All. Sala.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.

ASSISTENTI: Canale di Palermo e Lugaro di Palermo.

ESPULSI: 6’ st Eberini (S) per doppia ammonizione. Al 45’ st rosso diretto a Tagliani (B). Al 49’ st Sampietro (B) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Panatti (S), Iurato (S), Sampietro (B).