Calcio, serie D: il Breno pareggia sul campo dell’Este

domenica, 18 febbraio 2024

Este – Altro pareggio del Breno. Finisce a reti bianche la sfida tra Este e Breno, valida per la ventitreesima giornata di campionato di serie D. Non sono mancate le emozioni da una parte e l’altra, il granata Vita nel secondo tempo ha sfiorato il gol del vantaggio, mentre il portiere granata Recaldini ha fatto un miracolo su un corner di Guitto. La formazione granata è sempre più invischiata nella zona playout (nella foto © US Breno).

IL TABELLINO

ESTE – BRENO 0-0

ESTE (4-3-1-2): Agosti, Munaretto, Badon, Guitto (37’ st Tomasi), Giacomazzi, Maset, Franzolin (21’ st Rossi), Caccin (C), Moscatelli (29’ st Okoli), De Vido, Cardellino. A disp. Pirani, Tchouameni, De Palma, Zivotic, Pregnolato, Kola. All. Pagan.

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini, Berna, Tagliani (C), Cristini; Quaggiotto (30’ st Kasa), Burato, Scanzi; Melchiori, Maritato (17’ st Pelamatti), Vita. A disp. Bonetti, Bassini, Meni, Pierantozzi, Truosolo, Cretti, Tignonsini. All. Bersi.

ARBITRO: Graziano di Rossano.

ASSISTENTI: Concettini di Faenza e Galluzzo di Locri.

AMMONITI: Maritato (B), Berna (B).