Serie D, Girone C: il Breno pareggia sul campo della capolista Clodiense. Risultati e classifica

domenica, 28 gennaio 2024

Breno (Brescia) – Pari tra il Breno che gioca alla pari della capolista. Il piazzato di Vita all’incrocio dei pali consegna al Breno un punto importantissimo e, per la mole di gioco e le occasioni create, va anche stretto contro la Clodiense. La formazione di casa è andata subito in vantaggio, al 13′ con Aliu, poi il Breno è salito in cattedra e Vita ha pareggiato al 42′ del secondo tempo. La formazione di mister Bersi ha disputato una buona gara allo stadio Ballarin Chioggia sul campo della prima della classe. In classifica il Breno sale a 20 punti, domenica il Breno torna al Tassara per le ventiduesima giornata di campionato.

IL TABELLINO

CLODIENSE – BRENO 1-1 (1-0) Aliu (C), 42’ st Vita (B)

CLODIENSE (4-3-3): Franzini, Bonetto, Pozzi (44’ st Sinn), Serena R. (C), Munaretto, Salvi, Burraci (19’ st Manfredonia), Serena F. (27’ st Buratto), Aliu (37’ st Sinani), Rabbas, Mauri (32’ st Cescon). A disp. Fall Amadou, Bonetto, Beltrame, Barsi. All. Andreucci.

BRENO (4-3-3): Recaldini; Arpini, Baschirotto, Tagliani (C), Verzeni (40’ st Truosolo); Burato (19’ st Bassini), Sampietro (32’ st Quaggiotto), Scanzi; Meni (26’ st Maritato), Vita, Melchiori. A disp. Bonetti, Arcidiacono, Kasa. Cristini, Pelamatti. All. Bersi.

ARBITRO: Giordano di Matera.

ASSISTENTI: Lauri di Modena e Merloni di Ravenna.

ESPULSO: 48’ st Sinn (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Salvi (C), Serena F. (C).

Risultati 21a giornata Serie D Girone C

Adriese-Bassano 0-1

Campodarsego-Dolomiti Bellunesi 0-1

Cjarlins Muzane-Treviso 1-2

Este-Montecchio Maggiore 2-1

Mestre-Chions 2-0

Mori Santo Stefano-Atletico Castegnato 0-1

Portogruaro-Monte Prodeco 2-1

Virtus Bolzano-Luparense 1-2

Union Clodiense Chioggia-Breno 1-1

Classifica Serie D Girone C: Union Clodiense Chioggia 53 punti; Treviso 43; Dolomiti Bellunesi 38; Bassano 36; Portogruaro 34; Campodarsego, Este 32; Mestre 28; Luparense 27; Chions, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore 26; Atletico Castegnato 25; Adriese 24; Breno 20; Cjarlins Muzane 15; Mori Santo Stefano 14; Virtus Bolzano 10