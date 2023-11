Calcio, Serie D: il Breno pareggia sul campo del Campodarsego. Risultati e classifica

mercoledì, 1 novembre 2023

Campodarsego – Il Breno pareggia sul campo del Campodarsego e manca il colpo del ko che avrebbe fruttato tre punti preziosi. I padroni di casa partono forte e al 17′ con Cupani passano in vantaggio, ma il Breno reagisce, va vicino al pareggio in un paio di occasioni e al 35′ Vita porta la sfida sull’1-1 (l’esultanza dopo il gol nella foto © Us Breno).

Nella seconda frazione di gioco il Breno passa in vantaggio, ancora con una rete di Vita, poi subisce le azioni offonsive del Campodarsego che al 25′ pareggia con Pavanello. Il finale è tutto dei padroni di casa, ma i granata riescono a conquistare un punto. Il Breno è terz’ultimo in classifica e domenica tornerà al Tassara contro l’Adriese, nella decima giornata del campionato di serie D, girone C.

IL TABELLINO

CAMPODARSEGO-BRENO 2-2 (1-1) 17’ Cupani (C), 35’ Vita (B), 13’ st Vita (B), 25’ st Pavanello (C)

CAMPODARSEGO (4-4-2): Minozzi, Battilana (8’ st Demo), Ballan (1’ st Girardello), Casella (1’ st Mosti), Bajic, Gerevini (C), Cocola (38’ st Rao), Oneto, Chinellato, Diarrassouba, Cupani (16’ st Pavanello). A disp. Cazzaro, Prevedello, Mboup, Duse. All. Masitto.

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Arpini, Baschirotto, Brancato, Verzeni; Quaggiotto (36’ st Cristini), Sampietro, Scanzi (46’ st Bassini); Marcolin (50’ st Albini), Vita (32’ st Melchiori), Kasa (3l2’ st Negretti). A disp. Bariselli, Berna, Meni, Negretti, Lieto. All. Stridi (al posto dello squalificato Bersi).

ARBITRO: Scarati di Termoli.

ASSISTENTI: Apollaro di Rimini e Carchesio di Lanciano.

AMMONITI: Ballan (C), Battilana (C), Gerevini (C), Girardello (C), Quaggiotto (B), Melchiori (B).

Risultati 9a giornata Serie D Girone C

Adriese-Union Clodiense Chioggia 0-1

Bassano-Chions 1-2

Campodarsego-Breno 2-2

Dolomiti Bellunesi-Montecchio Maggiore 1-2

Luparense-Monte Prodeco 3-1

Mestre-Atletico Castegnato 0-3

Portogruaro-Este 2-1

Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 0-3

Mori Santo Stefano-Treviso 1-2

Classifica Serie D Girone C

Union Clodiense Chioggia 24 punti; Treviso 21; Mestre 18; Dolomiti Bellunesi 17; Luparense 16; Chions 15; Portogruaro 14; Campodarsego 13; Este, Bassano 12; Monte Prodeco 11; Atletico Castegnato 10; Adriese, Montecchio Maggiore 9; Cjarlins Muzane 7; Breno 6; Mori Santo Stefano 4; Virtus Bolzano 3.