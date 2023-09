Calcio, Serie D: il Breno pareggia nel debutto stagionale

domenica, 10 settembre 2023

Breno (Brescia) – Debutto stagionale al Tassara, è pareggio nel derby tra Breno e Castegnato. Il Breno, con un’insolita maglia rispetto ai tradizionali colori granata, parte forte davanti al pubblico amico, al 4′ passa in vantaggio con Vita (foto © Us Breno) va vicino al raddoppio, ma nel recupero della prima frazione di gioco si fa raggiungere dal Castegnato con una girata di Pesenti. Nella ripresa, gara in equilibrio con forcing finale del Breno, senza però riuscire a tornare in vantaggio. Domenica prossima trasferta a Treviso.

IL TABELLINO

BRENO- ATL. CASTEGNATO 1-1 (1-1) 4’ Vita (B), 45’ Pesenti (A).

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Arpini, Tagliani (C), Brancato, Negretti (48’ st Albini), Scanzi (41’ st Cristini), Sampietro, Quaggiotto; Marcolin (41’ st Meni), Maritato (20’ st Kasa), Vita. A disp. Recaldini, Bellesi, Berna, Lieto, Petenzi. Allenatore Bersi.

ATL. CASTEGNATO (4-3-3): Malaguti, Menni, Soragna, Tirelli, Esposito, Pesenti (C) (48’ st Tzvetkov), Randazzo, Cherubini (1’ st Gannouni), Costanzo (29’ st Rusconi), Scalmana (36’ st Bellandi), Lancini. A disp. Chini, Ziglioli, Belotti, Fasan, Maspero. Allenatore Guerra.

ARBITRO: Kovacevic di Arco Riva.

ASSISTENTI: Alberto Callovi e Riccardo Liotta di San Donà di Piave.

AMMONITI: Scanzi (B), Menni (A).