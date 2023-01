Calcio, Serie D: il Breno pareggia 1-1 col Real Calepina

domenica, 8 gennaio 2023

Grumello al Monte (Bergamo) – Il Breno pareggia nella tana del Real Calepina. E’ finita come all’andata, con il risultato di 1-1: al 33′ i granata guidati da mister Soave sono passati in vantaggio con un pallonetto di Mondini, i bergamaschi rispondono con Zappa al 52‘. La formazione camuna non si è persa d’animo e ha tentato fino al fischio finale il gol della vittoria (nella foto © Us Breno).

IL TABELLINO

REAL CALEPINA -BRENO 1-1 (33’ Mondini (B), 7’ st Zappa (R)

REAL CALEPINA (3-5-2): Gherardi (C), Ondei, Vallisa, Zappa (27’ st D’Amuri), Denis, Losa (41’ st Mazzoleni), Orsi (15’ st Teresi), Bertocchi, Chiossi, Stanzione (38’ st Firetto), Quarena. A disp. Fasolini, Vavassori, Colica, Duda. Allrnatore Capelli.

BRENO (4-1-4-1): Ansaldi; Turano, Baschirotto, Brancato, Nolaschi; Sampietro; Boafo, Mondini, Bresciani (27’ st Cristini), Tomaselli (30’ st Confalonieri); Triglia (C) (33’ st Pelamatti). A disp. Lollio, Wojdyla, Chiarelli, Fredrich, Costanzo, Meni. Allenatore Soave.

ARBITRO: Savino di Torre Annunziata.

ASSISTENTI: Cossovich di Varese e Condrut di Castelfranco Veneto.

AMMONITI: Mondini (B), Losa (R), Stanzione (R), Ondei (R).